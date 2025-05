Léon XIV : aux États-Unis, les réactions sont partagées après la nomination de Robert Francis Prevost

Les Américains ont accueilli avec surprise et fierté l'élection de Robert Francis Prevost, premier pape américain de l'Histoire. Bien que sa carrière missionnaire en Amérique du Sud tempère son identité américaine, l'annonce réjouit la communauté catholique, notamment à Chicago, même si certains conservateurs restent plus réservés.

À la fois surpris et fiers, les Américains ont appris, ce jeudi 8 mai, l'élection du premier pape de l'Histoire venant des États-Unis, une nouvelle qui défie jusqu'aux pronostics des bookmakers. "Je suis vraiment surpris, je ne pensais pas que l'on donnerait à l'Amérique le contrôle de l'Église", a déclaré, sur Fox News, l'évêque Robert Barone. Mais selon un analyste de NBC News, Léon XIV, le 267e pape de l'histoire, n'est pas vu par l'Église catholique comme étant 100% américain en raison de sa longue expérience en Amérique du Sud.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Comment le pape Léon XIV a-t-il choisi son nom pour la durée de son pontificat ?

Robert Francis Prevost a effectivement passé la majorité de sa carrière en tant que missionnaire au Pérou, où il a dirigé l'Ordre de Saint-Augustin, une expérience de premier plan qui, selon CNN, fera de lui un excellent leader. À Chicago, ville d'origine du nouveau pape, la communauté catholique ne cache pas sa joie. Le Chicago Sun Times est parti interviewer les membres de la paroisse de Sainte-Marie-de-l'Assomption que Robert Francis Prevost a fréquenté dans sa jeunesse.

Un jeune homme aux ambitions tournées vers Rome

Beaucoup ne sont pas surpris par sa nomination et se remémorent un jeune homme aux ambitions tournées vers Rome. Si une grande majorité des Américains a fait preuve d'une immense joie suite à cette nomination, les catholiques les plus conservateurs du pays ont, pour l'instant, réagi plus timidement. Citée par le Washington Post, une famille catholique de Caroline du Nord aurait aimé que le successeur de François soit un pape plus traditionnel.