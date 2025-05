Pape Léon XIV : Emmanuel Macron plaide pour que «ce nouveau pontificat soit porteur de paix et d'espérance»

Ce jeudi, l'Américain Robert Francis Prevost, 69 ans, est devenu le premier pape venant des Etats-Unis de l'Histoire, sous le nom de Léon XIV. Emmanuel Macron n'a pas manqué de réagir à l'élection du nouveau souverain pontife. Le chef de l'Etat plaide que "ce nouveau pontificat soit porteur de paix et d’espérance".

Comme un symbole. Emmanuel Macron a plaidé pour que le "nouveau pontificat soit porteur de paix et d'espérance", alors qu'est célébré jeudi le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, adressant sur X un "message fraternel" au nouveau pape Léon XIV et "à tous les catholiques de France et du monde".

Moment historique pour l’Église catholique et ses millions de fidèles. Au Pape Léon XIV, à tous les catholiques de France et du monde, j’adresse un message fraternel.



En ce 8 mai, que ce nouveau pontificat soit porteur de paix et d’espérance. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 8, 2025

Le chef de l'État français a aussi salué un "moment historique pour l’Église catholique et ses millions de fidèles" après l'élection de l'Américain Robert Francis Prevost, premier pape venant des États-Unis de l'Histoire.

Un appel commun à la paix

Au moment où la fumée blanche s'est échappée de la chapelle Sixtine au Vatican, le président français rappelait que "nous n'aurons jamais fini de défendre la paix", ce jeudi, lors des commémorations du 80e anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie, à Paris.

Huit décennies après la fin de la Seconde guerre mondiale en Europe, Emmanuel Macron a mis en garde : "nous n'aurons jamais fini de nous battre pour la victoire". "Et nous n'aurons jamais fini de défendre la paix. Nous n'aurons jamais fini. Et si certains le pensaient, ces dernières années en Europe et dans le monde nous l'ont rappelé", a-t-il poursuivi, lors d'un discours prononcé au pied de l'Arc de triomphe.

Mais le chef de l'État n'était pas le seul à avoir un message de paix ce jeudi. Lors de son apparition au balcon de la basilique Saint-Pierre au Vatican, le pape Léon XIV a appelé jeudi "tous les peuples" à la "paix", lors de son premier discours.

"Je voudrais moi aussi que ce salut de paix entre dans nos cœurs, qu'elle parvienne à vos familles, à tous les hommes, où qu'ils soient, à tous les peuples, à toute la terre", a-t-il affirmé après avoir été accueilli par un tonnerre d'applaudissements des fidèles massés sur la place Saint-Pierre. "Que la paix soit avec vous !", a lancé le nouveau chef de l'Église catholique, âgé de 69 ans.