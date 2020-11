Covid : la Suède "se rend compte que sa stratégie ne fonctionne pas" et fait marche arrière

REPORTAGE

"Je pense que le gouvernement se rend compte que sa stratégie ne fonctionne pas." À contre-courant de ce qu'il faisait jusqu'ici, cherchant une immunité collective contre le coronavirus, le gouvernement suédois a annoncé ce lundi une limitation des rassemblements publics à huit personnes à compter du 24 novembre. Une première vue par Sofia, une habitante de Stockholm rencontrée par Europe 1, comme un aveu d'échec des autorités. Face à la violence de la deuxième vague de Covid-19 dans le royaume, "elles doivent en faire plus qu'avant parce que visiblement, ça ne marche pas", pointe-t-elle.

"La situation est maintenant grave"

Il faut dire que cette restriction est l'une des rares interdictions décidées par le pays scandinave, dont la stratégie atypique lui a valu d'être scruté à travers le monde ces derniers mois. Le royaume de 10,3 millions d'habitants a mené une stratégie sanitaire sans masque ni confinement ou fermeture de magasins, mais a appelé sa population à limiter les contacts et à télétravailler autant que possible. Ces recommandations y ont valeur de règles mais ne sont pas assorties de mesures coercitives ni de sanctions, en dehors essentiellement de la jauge des rassemblements publics.

Il s'agit d'une mesure "très intrusive" et "sans précédent", mais "nécessaire" pour faire baisser la courbe du nombre d'infections, a justifié le Premier ministre suédois lors de l'annonce. D'ailleurs, les habitants rencontrés par Europe 1 semblent plutôt bien l'accepter. Et si Liv, 15 ans, y voit surtout un moyen de contrôler sa génération, elle "pense que cela va créer une prise de conscience" car "la situation est maintenant grave". En effet, les derniers chiffres en Suède sont sans appel avec 6.000 nouveaux cas et 42 décès sur les dernières 24 heures.

Une mesure à la portée limitée

Mais cette limitation des rassemblements à huit personnes ne touche que l’espace public et ne vaut en pratique que pour les événements sportifs et culturels, ou les manifestations. Les établissements scolaires et les magasins ne sont pas concernés, tandis que les restaurants et les bars continueront pour l'heure à pouvoir accueillir plus de huit personnes, mais pas plus de huit par table.

Une portée limitée donc, qui laisse Mattias dubitatif. "Ça fait un peu bizarre de voir qu’on est limité à 8 personnes mais que les restaurants restent ouverts… Je ne suis pas sûr de la cohérence de cette interdiction." Prévue pour entrer en vigueur au 24 décembre, celle-ci doit durer un mois. Vendredi, le royaume dénombrait plus de 177.000 cas de Covid-19 sur son territoire et 6.164 morts.