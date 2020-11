EN DIRECT - Coronavirus : "Tout porte à croire que nous avons passé un pic", affirme Véran

EN DIRECT

La France approche désormais les deux millions de cas depuis le début de l'épidémie de coronavirus. Mais les chiffres des réanimations, eux, se stabilisent. En 24 heures, 270 personnes sont ainsi entrées en réanimation, soit le chiffre le plus faible depuis le 26 octobre. En Allemagne, le ministre de l'Economie évoque encore cinq mois de restrictions. Les Etats-Unis ont enregistré un million de cas en une semaine et franchi la barre de 11 millions cette année. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les informations à retenir Le nombre de réanimations se stabilise en France, Véran évoque "un pic" franchi

Les Etats-Unis ont enregistré 1 million de nouveaux cas en une semaine

Dans le monde, on comptabilise plus d'1,3 millions de morts

Plus de 27.000 nouveaux cas en France, le nombre de réanimations se stabilise

La France a approché dimanche les deux millions de cas depuis le début de l'épidémie, et le nombre d'entrées en réanimation était au plus bas depuis trois semaines, selon les chiffres quotidiens de Santé publique France. Le nombre de cas positifs a grimpé à 1.981.827, soit 27.228 de plus en un jour, d'après les autorités sanitaires.

Le pays a enregistré un total de 44.548 décès dus à la maladie, dont 302 à l'hôpital sur les dernières 24 heures (contre 359 la veille). Le nombre de personnes hospitalisées en réanimation semble, lui, être en train de se stabiliser, alors qu'il n'avait cessé d'augmenter depuis début août. Les autorités sanitaires font état de 4.880 patients en réanimation, donc dans un état grave, contre 4.855 la veille et 4.887 l'avant-veille.

En 24 heures, 270 personnes sont entrées en réanimation, soit le chiffre le plus faible depuis le 26 octobre. Lors de la semaine écoulée, le nombre d'entrées en réanimation ou services de soins intensifs dépassait les 450 quasiment tous les jours.

Pour Véran, "tout porte à croire que nous avons passé un pic"

La diminution du nombre de nouveaux diagnostics de cas de Covid-19 et la baisse du taux d'incidence portent "à croire que nous avons passé un pic épidémique", a affirmé dimanche le ministre de la Santé Olivier Véran, jugeant que le contrôle sur l'épidémie était en train d'être repris. "Grâce au confinement, comme au mois de mars, le virus commence à moins circuler. Depuis dix jours consécutifs, le nombre de nouveaux diagnostics de Covid-19 diminue, le taux de positivité des tests et le taux d'incidence baissent. Tout porte donc à croire que nous avons passé un pic épidémique", a déclaré le ministre dans un entretien au groupe de journaux régionaux Ebra.

"Nous reprenons le contrôle sur l'épidémie, c'est une bonne nouvelle, a-t-il ajouté. "Mais nous n'avons pas encore vaincu le virus. (...) Clairement, il est trop tôt pour crier victoire et relâcher nos efforts", a toutefois mis en garde Olivier Véran.

BioNTech évoque un retour à la normale dans un an

Le directeur général de la société allemande BioNTech, qui a développé avec Pfizer un vaccin contre le nouveau coronavirus, a évoqué dimanche un possible retour à la normale d'ici à l'hiver prochain.

Sur la BBC, le Pr Ugur Sahin a estimé "absolument essentiel" d'avoir un haut taux de vaccination avant l'automne 2021. "Nous pourrions avoir un hiver normal l'année prochaine", a-t-il dit.

Plusieurs mois de restrictions en Allemagne, selon le ministre de l'Economie

L'Allemagne pourrait connaître encore quatre à cinq mois de restrictions, a estimé dimanche le ministre allemand de l'Economie Peter Altmaier, douchant les espoirs d'une fin rapide des restrictions mises en place il y a deux semaines. "Le nombre de contaminations est encore bien trop haut, bien plus haut même qu'il y a deux semaines", a déclaré Peter Altmaier à l'hebdomadaire dominical Bild am Sonntag, avant une réunion du gouvernement lundi pour évaluer les progrès des mesures de restriction. "Nous devrons vivre avec des précautions considérables et des restrictions pendant au moins les quatre ou cinq prochains mois", a-t-il encore dit.

L'Allemagne a imposé depuis début novembre de nouvelles restrictions, qui prévoient la fermeture pendant un mois au moins de toute une série d'établissements, dans la gastronomie, les loisirs, le sport et la culture. La courbe des nouvelles infections au Covid-19 s'est depuis aplatie, mais le nombre de nouveaux cas par jour reste élevé, avec un record de plus de 23.000 recensés vendredi.

11 millions de cas en une semaine aux Etats-Unis, Chicago reconfine

Les Etats-Unis ont enregistré un million de nouvelles infections au Covid-19 en moins d'une semaine et franchi la barre des 11 millions de cas dimanche, selon l'université Johns Hopkins. Le pays demeurent le plus touché au monde par l'épidémie et la tendance est à la dégradation depuis début novembre, ce qui a contraint les autorités à mettre en œuvre de nouvelles restrictions.

Chicago, troisième ville du pays, va entrer en confinement à partir de lundi, tandis que New York, très touchée au printemps, s'efforce de contrer une nouvelle vague en imposant de nouvelles mesures aux bars et restaurants. Les écoles y restent en revanche ouvertes. Le président Donald Trump a promis vendredi qu'un vaccin commencerait à être administré aux Américains "d'ici quelques semaines" mais demeure fermement opposé aux confinements tels qu'ils sont pratiqués dans plusieurs pays d'Europe.

Plus d'1,3 million de morts dans le monde

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 1.313.471 morts dans le monde depuis décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 11H GMT. Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 245.614 décès, devant le Brésil (165.658 morts), l'Inde (129.635 morts), le Mexique (98.259 morts) et le Royaume-Uni (51.766 morts).