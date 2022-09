PORTRAIT - Qui est Camilla, la nouvelle reine consort longtemps mal-aimée des Britanniques ?

Elle est la nouvelle reine consort du Royaume-Uni. Camilla Shand (plus connue sous le nom de famille de son premier mari Parker-Bowles), l'épouse du roi Charles III a mis de longues années à obtenir l'approbation des Britanniques. Toujours détestée par certains, elle a longtemps été l'une des femmes les plus haïes du pays, en raison de sa liaison avec le jeune Charles, alors prince de Galles et marié à Lady Diana. Beaucoup l'ont d'ailleurs tenue responsable de la mort de la princesse en août 1997.

Une première rencontre avec Charles en 1970

Mais avant Charles, Camilla a eu une première vie. Née le 17 juillet 1947, elle connaît un premier mariage avec Andrew Parker-Bowles, avec qui elle a deux enfants : Thomas et Laura. Parfois décrite comme un "garçon manqué" durant son enfance à cause de son goût pour le sport, c'est cette même passion qui lui permet de rencontrer un certain Charles d'Angleterre, lors d'un match de polo en 1971. Le jeune prince tombe immédiatement sous son charme. Un coup de foudre réciproque qui débouche sur une première liaison rapidement interrompue par le départ de Charles dans la Royal Navy. Quoi qu'il en soit, leur mariage semblait impossible car Camilla n'est pas issue d'une famille aristocratique.

À son retour, Camilla est fiancée à Andrew Parker-Bowles, qu'elle épouse en 1973. Quelques années plus tard, en 1981, Charles se marie à son tour avec Diana Spencer, sans pour autant oublier Camilla. Rapidement, ils entament une nouvelle relation secrète, aux dépens de Diana, qui comprend rapidement l'infidélité de son époux. En 1992, le couple princier se sépare et en 1995, lors d'une interview télévisée pour la BBC, Lady Diana révèle publiquement l'adultère de son mari avec Camilla tout au long de leur mariage. "Nous étions trois dans ce mariage", déclare-t-elle, faisant voler en éclat l'image idéalisée de leur couple.

En 1995, Camilla et Andrew Parker-Bowles divorcent, tout comme Charles et Diana l'année suivante. Rapidement, Charles et Camilla ne se cachent plus mais le 31 août 1997, Lady Diana décède tragiquement dans un accident de la route à Paris. Dès lors, la côte de popularité de Camilla dans l'opinion britannique dégringole. Il faudra de longues années pour réhabiliter son image auprès du peuple britannique, même si un élément va beaucoup l'aider : le soutien d'Elizabeth II, qui finit par accepter son amour avec Charles.

Investie dans des causes humanitaires

En 2005, Camilla et Charles se marient et elle obtient le titre de "Duchesse de Cornouailles", car celui de princesse de Galles reste profondément lié à Diana. Un mariage civil qu'Elizabeth II tolère, mais auquel elle refuse d'assister. Au fil des années, la duchesse parvient à gagner l'estime d'une partie de l'opinion publique. Elle s'investit aussi dans différentes causes, notamment avec l'association Emmaüs UK, dont elle est marraine royale, dans l'aide aux victimes de violences sexuelles ou en faveur du bien-être animal. En février dernier, à l'occasion de l'anniversaire de ses 70 ans de règne, Elizabeth II annonce sa volonté de voir Camilla désignée reine consort lors de l'accession de son fils au trône.

Au décès de la reine le 8 septembre dernier, Camilla, aujourd'hui âgée de 75 ans, prend donc ce titre. Elle a également tenu à rendre hommage à sa défunte belle-mère, considérant que "cela a dû être si difficile pour elle d'être une femme solitaire. Il n'y avait pas de femmes Premiers ministres ou Présidentes. Elle était la seule, alors je pense qu'elle s'est taillé son propre rôle". Camilla se rappelle aussi des "merveilleux yeux bleus" de la reine "qui, lorsqu'elle souriait, illuminaient tout son visage".

Au fil des années, la nouvelle reine consort est ainsi parvenue à gagner une place dans le cœur d'Elizabeth II et des Britanniques, tout en restant "l'épouse chérie" de Charles, comme l'a déclaré le nouveau roi lors de son premier discours en tant que souverain.