De maîtresse détestée à reine consort, comment les Anglais perçoivent-ils Camilla ?

Comment les Anglais perçoivent-ils Camilla Parker-Bowles, la maîtresse détestée devenue leur nouvelle reine consort ? Charles devenu roi, Camilla devenue reine consort. Un titre qui revient automatiquement à l’épouse du roi, même si pendant longtemps, il n’était pas certain que Camilla puisse y prétendre.

Jugée responsable de la disparition de Diana par de nombreux Britanniques, et autrefois considérée comme la femme la plus détestée d’Angleterre, elle revient de loin. Mais son amour pour Charles qu’elle a épousé en 2005, mêlé à une certaine discrétion et au soutien de la reine ont fait grandir sa popularité.

"Je préférais toujours Diana à Camilla"

Adoubée par Elizabeth II et nommée reine consort, Camilla ne fait pourtant toujours pas l'unanimité, comme l'illustre Hélène et Fiona, deux sœurs venues se recueillir à Buckingham, qui ne partagent pas le même avis à son égard. "Depuis petite, je suis une fan absolue de Diana et là, ce qu'on vit aujourd'hui me rappelle quand elle est morte. Personnellement, je préférais toujours Diana à Camilla", tranche l'une d'elles.

"Pour moi, elle a fait ses preuves"

"Pour moi, elle a fait ses preuves depuis ce qu'il s'est passé avec Diana, elle a gagné le droit d'être reine consort. Elle a dédié sa vie à soutenir Charles et à servir le pays. Et elle a été une super belle-mère avec les garçons, William et Harry", explique Fiona.

Camilla a aussi gagné le cœur des Britanniques à travers ses divers engagements. Cause animale, violence contre les femmes. Elle a même créé un club de lecture sur Instagram pendant le vide septennat londonienne d'une cinquantaine d'années en fait partie.

"A travers ce club, j'ai fait une meilleure connaissance de Camilla, de son amour de la lecture et de son soutien de cause associative. Et quand on l'écoute, elle est très profonde et pertinente", témoigne-t-elle. Avec 40% d'avis favorables, Camilla est aujourd'hui la huitième personnalité royale préférée des Britanniques, devant le prince Harry.