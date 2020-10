Les proches de Trump ne portaient pas de masques avant et pendant le débat

Les proches conseillers de Donald Trump ne portaient pas de masques avec lui pendant les journées de préparation au premier débat présidentiel, a déclaré vendredi l'un d'eux, et la famille du président américain les avait enlevés dans la salle de son duel télévisé contre Joe Biden. "Non, personne ne portait de masque dans la salle quand nous préparions le président", a déclaré l'un de ses conseillers avant le débat, Chris Christie, après l'annonce choc que Donald Trump a été testé positif au Covid-19.

Une équipe qui ne portait pas de masque

L'ex-gouverneur du New Jersey a expliqué qu'il faisait partie du groupe "de cinq ou six personnes environ" qui avait préparé le président des Etats-Unis avant son débat contre son rival démocrate pour la présidentielle du 3 novembre. Il a fait des visites régulières à la Maison Blanche "de samedi après-midi jusqu'à l'heure du déjeuner mardi", a-t-il précisé. L'équipe de préparation comprenait l'ex-maire de New York et avocat Rudy Giuliani. Avait-il remarqué des symptômes chez le président? "Non", a répondu Chris Christie.

Les symptômes apparaissent en général cinq jours après la contamination; la durée peut être plus courte ou plus longue selon les cas, en tout cas elle dépasse très rarement 12 jours. Mais les personnes infectées commencent généralement à être contagieuses deux jours avant l'apparition des premiers symptômes, ce qui ferait remonter, dans le cas de Donald Trump, à mardi ou mercredi le début de la période de contagiosité, si ses symptômes sont apparus jeudi ou vendredi.

La famille de Trump sans masque pendant le débat

Le président des Etats-Unis, 74 ans et son rival démocrate Joe Biden, 77 ans, étaient réunis mardi soir sur scène à Cleveland, dans l'Ohio. Aucun ne portait de masque mais ils étaient placés de façon à respecter la distanciation physique. Dans la salle, la famille de Donald Trump est arrivée masquée, comme celle de Joe Biden, mais a ensuite enlevé les masques, a raconté vendredi le modérateur Chris Wallace. "Tout le monde dans la salle avait été testé négatif", a précisé le journaliste sur sa chaîne, Fox News. Mais les autorités sanitaires avaient préconisé que tout le monde porte un masque à l'intérieur, à part les deux candidats et le modérateur.

"Madame Trump portait un masque en entrant mais l'a enlevé quand elle s'est assise", a-t-il déclaré. "Tous les autres membres de la famille que j'ai vus là-bas, y compris Ivanka et Tiffany", les filles du président, "ne portaient pas de masques quand ils se sont assis". L'épouse du candidat démocrate Jill Biden a en revanche gardé son masque pour toute la durée du débat, de 90 minutes.