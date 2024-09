Keir Starmer à Dublin pour une visite entérinant une «nouvelle ère» entre Irlande et Royaume-Uni

La visite, décrite comme "un moment historique pour les relations britannico-irlandaises" par Downing Street, témoigne du réchauffement des liens bilatéraux après plusieurs années difficiles sous le précédent gouvernement conservateur. Londres affirme ainsi y voir "une nouvelle ère de coopération et d'amitié", selon un communiqué publié en amont de l'arrivée de Keir Starmer à Dublin.

"Notre relation n'a jamais atteint son plein potentiel, mais je veux changer cela", a déclaré Keir Starmer, cité dans ce communiqué, assurant que lui et Simon Harris sont "en phase" en ce qui concerne la coopération entre les deux pays.

Un "plan commun"

De son côté, Simon Harris a qualifié cette visite de "moment important" afin de placer les relations entre les deux pays "sur une base meilleure et plus solide". Il a notamment évoqué l'élaboration d'un "plan commun" pour définir le cadre des relations entre leurs deux gouvernements. Le dernier Premier ministre britannique à être venu en Irlande était Boris Johnson en 2019, en plein cœur des négociations entre Londres et Bruxelles sur le Brexit.

Simon Harris, devenu Premier ministre en avril dernier, avait déjà été le premier dirigeant étranger reçu par le travailliste Keir Starmer après son entrée à Downing Street en juillet, marquant la fin de 14 années de pouvoir conservateur. Le Taioseach (le titre officiel du chef de gouvernement irlandais) avait été invité à Chequers, la résidence de campagne des Premiers ministres britanniques, où les deux dirigeants avaient été photographiés buvant une pinte d'une célèbre bière irlandaise.

Cette rencontre s'était déroulée peu avant une réunion de dirigeants européens près d'Oxford. Les deux leaders avaient alors assuré que le "temps était venu de réinitialiser le partenariat" entre les deux Nations, après le référendum sur le Brexit de 2016. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne avait été largement vue comme une source de déstabilisation des relations entre l'Irlande et la province britannique d'Irlande du Nord.

L'accord du Vendredi Saint dans la balance

Depuis son arrivée au pouvoir, Keir Starmer a annoncé la révision d'une loi controversée, visant à mettre fin aux enquêtes pour les crimes liés à la période des Troubles en Irlande du Nord. Cette loi, voulue par les conservateurs et entrée en vigueur en mai, a entrainé un recours de l'Irlande contre Londres devant la Cour européenne des droits de l'homme. Samedi, Keir Starmer et Simon Harris doivent réaffirmer leur attachement à l'accord du Vendredi Saint de 1998 qui a mis fin à ces décennies de violence en Irlande du Nord.

À Dublin, le Premier ministre britannique doit aussi rencontrer des chefs d'entreprises et acteurs du monde économique irlandais, afin de promouvoir les échanges commerciaux et les investissements entre les deux pays. Les deux dirigeants assisteront ensuite au match de football opposant l'Irlande et l'Angleterre dans la Ligue des Nations de football.