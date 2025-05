Japon : Cinq employés d'une école élémentaire de Tokyo blessés après l'intrusion de deux hommes

Deux hommes se sont introduits dans l'école élémentaire Tachikawa Daisan de Tokyo ce jeudi 8 mai, en brisant les fenêtres d'une salle de classe. SI aucune victime est à déplorer du côté des élèves, cinq membres du personnel ont été "légèrement blessés", tandis que les motifs des agresseurs n'ont pas encore été communiqués.

Pas de victimes parmi les enfants

Les hommes, qui ont été arrêtés, sont entrés dans une classe d'élèves de 7 à 8 ans en brisant les fenêtres, selon la chaîne de télévision Fuji TV, citant des sources policières. Interrogée par l'AFP, la police n'était pas immédiatement en mesure de confirmer les informations des médias.

L'incident a eu lieu dans une école à l'ouest de la capitale japonaise, selon la chaîne publique NHK. Le site internet de l'école Tachikawa Daisan indique qu'elle accueille plus de 500 élèves et compte plus de 30 employés.

Les images télévisées de l'école ont montré des équipes de secouristes et d'agents de police s'affairant autour du campus, devant des curieux.

Les crimes violents sont rares dans l'archipel, où le taux d'homicides est faible et où la législation sur les armes à feu est l'une des plus strictes du monde.

Mercredi soir, un homme a également été arrêté après une attaque présumée au couteau dans le métro de Tokyo, ayant fait deux blessés.

Plusieurs attaques ont récemment ébranlé l'archipel, dont le meurtre en juillet 2022 de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe, tué par une arme à feu artisanale lors d'un discours de campagne électorale.