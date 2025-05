Les négociations sur le nucléaire iranien sont sur «la bonne voie», affirme le vice-président américain JD Vance

Les négociations entre Washington et Téhéran sur le nucléaire, entamé depuis le 12 avril, sont sur la "bonne voie", selon le vice-président américain JD Vance. Il a souligné que l'Iran pouvait disposer de nucléaire civil, mais pas d'arme atomique.

Le vice-président des États-Unis JD Vance a estimé mercredi que les négociations entre Américains et Iraniens sur le nucléaire étaient sur la "bonne voie", et souligné que Téhéran pouvait disposer de nucléaire civil, mais pas d'arme atomique.

"Nous sommes sur la bonne voie", a déclaré JD Vance à propos des négociations avec l'Iran, lors d'une table ronde avec les dirigeants de la Conférence sur la sécurité de Munich, à Washington. "Nous ne nous soucions pas de savoir si les gens veulent de l'énergie nucléaire. Nous sommes d'accord avec cela, mais vous ne pouvez pas avoir le type de programme d'enrichissement qui vous permet d'obtenir une arme nucléaire, et c'est là que nous fixons la limite", a-t-il dit.

Donald Trump plaide pour "le démantèlement total" du programme nucléaire iranien

Américains et Iraniens, ennemis depuis quatre décennies, ont entamé depuis le 12 avril des pourparlers sur l'épineux dossier du nucléaire iranien sous la médiation d'Oman. "Sans préjuger des négociations, je dirai que jusqu'à présent, tout va bien", a poursuivi JD Vance se disant "très satisfait de la manière dont les Iraniens ont réagi à certains des points que nous avons soulevés".

Le président américain Donald Trump a plaidé pour "le démantèlement total" du programme nucléaire iranien, mais s'est dit prêt à discuter avec l'Iran d'activités nucléaires à usage civil. Les pays occidentaux et Israël, considéré par des experts comme la seule puissance nucléaire au Moyen-Orient, soupçonnent l'Iran de vouloir se doter de l'arme nucléaire.

Téhéran rejette ces allégations et défend un droit au nucléaire à des fins civiles, notamment pour l'énergie. Pour le vice-président américain, un accord sur le nucléaire permettrait de "réintégrer l'Iran dans l'économie mondiale". "Ce serait une très bonne chose pour le peuple iranien, mais il n'y aurait plus aucune chance que l'Iran se dote d'une arme nucléaire. C'est ce que nous négocions", a-t-il dit.

Plus généralement, JD Vance a rappelé que le président Trump "déteste la prolifération nucléaire" et serait ouvert à "s'asseoir à la table avec les Russes et les Chinois" afin d'améliorer les choses en la matière.