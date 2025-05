L'ambassadeur américain convoqué par le Danemark pour répondre à un possible espionnage du Groenland

Lars Løkke Rasmussen, ministre danois des Affaires étrangères, a annoncé qu'il convoquerait l'ambassadeur américain au Danemark pour répondre à l'information publiée par le "Wall Street Journal" que Washington allait renforcer l'espionnage du Groenland.

Le ministre danois des Affaires étrangères Lars Løkke Rasmussen a annoncé mercredi qu'il allait convoquer l'ambassadeur des États-Unis au Danemark après que le Wall Street Journal eut affirmé que Washington allait renforcer l'espionnage du Groenland, convoité par Donald Trump.

Cet article "inquiète beaucoup, parce qu'on ne s'espionne pas entre amis", a dit M. Løkke Rasmussen, de Varsovie, où se déroulait une réunion des ministres des Affaires étrangères des États membres de l'Union européenne. "Cela est très grave, nous allons donc convoquer l'ambassadeur pour un entretien au ministère des Affaires étrangères", a-t-il ajouté.

Donald Trump a, à plusieurs reprises, averti qu'il voulait prendre le contrôle du Groenland

"Dans l'espoir, bien sûr, que cela puisse être réfuté, et en tout cas dans le but de faire très clairement savoir quelle est la position du Danemark à ce sujet", a précisé le ministre danois. Selon le WSJ, les agences de renseignement ont reçu pour instructions d'en savoir plus sur le mouvement indépendantiste du Groenland et sur ses positions concernant l'exploitation des ressources par les Américains sur cette immense île.

Les agences de renseignement ont été invitées à identifier les personnes au Groenland et au Danemark qui soutiennent les objectifs américains sur ce territoire autonome danois, ajoute le quotidien américain. Les tensions sont fortes entre Washington et Copenhague depuis que Donald Trump a, à plusieurs reprises, averti qu'il voulait prendre le contrôle du Groenland, invoquant des raisons de sécurité et refusant d'exclure le recours à la force pour s'en emparer.

Le Groenland, soutenu par le gouvernement danois, a plusieurs fois répliqué qu'il n'était pas à vendre. Selon un récent sondage, la grande majorité de ses 57.000 habitants souhaitent leur indépendance et ne veulent pas d'une annexion par les États-Unis.