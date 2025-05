Âge, lieu de naissance, longévité... les chiffres marquants des papes et de leur règne

Alors que les 133 cardinaux sont réunis en conclave depuis mercredi pour élire le prochain pape, Europe 1 dresse le portrait robot des souverains pontifes. De leur lieu de naissance, l'âge de l'intronisation, en passant par la longévité moyenne d'un souverain pontif, tour d'horizon des chiffres marquants autours des papes et de leur règne.

Bien plus qu'un évêque. Depuis mercredi, 133 cardinaux sont réunis en conclave pour élire le nouveau pape, après la mort de François, le 21 avril dernier. En attendant de connaître le nom de celui qui va prendre la tête de l'Église catholique, Europe 1 fait le point sur les chiffres marquants autour des souverains pontifes et de leur règne.

266

C'est le nombre de papes qui se sont succédé depuis le 4e siècle. Avant cette époque, seul le titre d'évêque de Rome était utilisé. Le premier à avoir reçu officiellement le titre de pape est Marcellin (296-304). Quant au terme "papauté", il est utilisé pour la première fois bien plus tard, par le pape Clément 2 (1046-1047).

216

Sur les 266 papes de l'Histoire, 216 sont nés dans le territoire de l'actuelle Italie, soit plus de 81% des souverains pontifes. Parmi les cardinaux considérés comme les favoris pour succéder au pape François, on compte notamment trois Italiens, et deux Français

67,7 ans

C'est l'âge moyen des papes au moment de leur élection depuis Pie X, en 1903. Avec 76 printemps, le pape François a été l'un des plus vieux cardinaux à accéder à la fonction suprême. À l'inverse, Benoît IX est considéré comme l'un des papes les plus jeunes de l'Histoire. Lors de son premier pontificat (sur trois), on estime qu'il avait entre 12 et 18 ans. Difficile d'être plus précis, puisque si la date de son premier règne est connue, 1032, sa date de naissance reste floue...

80 ans

C'est la limite d'âge mise en place pour qu'un cardinal ne soit plus électeur au conclave. Une décision prise par Paul VI en 1970.

21

À chaque élection, le pape choisit son nom de souverain. Un choix hautement symbolique. Et certains prénoms sont plus populaires que d'autres chez les papes. Ainsi, Jean est le plus utilisé par les évêques de Rome, puisque 21 l'ont choisi, selon le site lejourduseigneur. Benoît et Grégoire sont également parmi les choix les plus populaires, suivi de Clément, Innoncent, Léon ou encore Pie.

11 ans et dix mois

Selon cath.ch, sur le dernier siècle, un pape a régné en moyenne 11 ans et dix mois. Le pape François est donc légèrement au-dessus de la moyenne avec 12 ans, un mois et 8 jours de pontificat.

11.559 jours

C'est, en jours, le règne le plus long pour un évêque de Rome, Pie IX. Ce dernier a été pape entre 1846 et 1878, soit 31 ans et 236 jours, pour un total de 11.559 jours.

13 jours

À l'inverse, Urbain VII a eu, en 1590, le règne le plus court de la papauté avec seulement 13 jours. Il est mort de la malaria.