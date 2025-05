Aura-t-on un pape ce jeudi 8 mai ? Entamé ce mercredi 7 mai, le conclave se poursuit au Vatican aujourd'hui. Des milliers de fidèles sont encore présents sur la place Saint-Pierre et espèrent pouvoir bientôt prier avec leur prochain pape. Un nouveau vote aura lieu ce midi, la fumée blanche indiquant l'élection du nouveau Saint-Père.





Il ne faudra que quelques jours peut-être, voire quelques heures avant l'élection du prochain pape. La prochaine fumée au-dessus de la chapelle Sixtine où sont reclus les 133 cardinaux électeurs est prévue à la mi-journée ce jeudi 8 mai, à l'issue des tours de scrutin du matin-même.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

133 bulletins de vote

"Patience" est le maître-mot de ce conclave. Les milliers de catholiques présents ont attendu des heures hier le résultat du vote, et n'hésiterons pas à revenir tous les jours sur la place Saint-Pierre, jusqu'à l'élection du pape. Si l'attente est longue, c'est en raison du nombre important de cardinaux : 18 de plus qu'en 2013, pour un total de 133 bulletins à lire et à compter avant de les brûler.

Nicolas est étudiant français, et témoigne de la bonne humeur générale en cette situation exceptionnelle et historique. "C'était un peu long. On pensait plutôt que ça allait arriver vers 19h-19h30, mais le résultat est parvenu vers 21h", a-t-il expliqué. "Il y avait une bonne ambiance, les gens étaient souriants, très avenants. Il y avait des chants et des prières."

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Une ambiance qui a également réchauffé le cœur de Christophe, pèlerin français présent tôt ce matin pour assister à une messe dans la Basilique Saint-Pierre. "C'est quelque chose d'exceptionnel. On sait qu'elle va être blanche à un moment donné et qu'il y aura l'union avec les cardinaux. On sait que l'on va vivre un grand moment dans les jours qui viennent, dans les heures."

La prochaine fumée est prévue aux alentours de midi à l'issue des deux scrutins de la matinée. Cela peut être un peu plus tôt, vers 10h30, si un pape est élu au bout d'un tour seulement.