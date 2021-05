EN DIRECT - Covid : vers une prolongation de l'état d'urgence à Tokyo, inquiétudes pour les JO

EN DIRECT

Le président Emmanuel Macron a accéléré jeudi le calendrier français de la campagne, en ouvrant la vaccination contre le Covid-19 à tous les plus de 50 ans dès le 10 mai, et les doses disponibles le lendemain aux plus de 18 ans, à partir du 12. Du côté des hôpitaux, et notamment des services des réanimations, la baisse du nombre de malades traités se poursuit doucement. Amnesty International appelle de son côté Covax à publier ses contrats avec les fabricants de vaccins, tandis que les instances européennes se sont montrées ouvertes à la proposition américaine jeudi d'une levée provisoire des brevets pour accélérer la production de vaccins. Au Japon, une nouvelle flambée des contaminations, bien que moins importante que celles connues ces dernières semaines en Europe ou en Inde, remet en cause la tenue des Jeux olympiques cet été. Suivez en direct l'évolution de la situation :

Les informations à retenir : 5.231 patients en réanimation jeudi soir

La vaccination ouverte à tous les plus de 50 ans lundi

À partir de mercredi, les doses restantes en fin de journée seront proposées à tous les plus de 18 ans

Prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans plusieurs départements du Japon, dont Tokyo

Prolongation de l'état d'urgence au Japon et inquiétude pour les JO

Réinstauré depuis le 25 avril à Tokyo et dans trois autres départements de l'ouest du pays (Osaka, Kyoto et Hyogo), l'état d'urgence devrait être prolongé jusqu'au 31 mai, alors qu'il devait initialement prendre fin mardi prochain, selon les médias nippons. Le Japon est confronté à une quatrième vague locale du coronavirus, avec actuellement quelque 5.300 nouveaux cas quotidiens en moyenne hebdomadaire. L'ampleur de la pandémie demeure ainsi limitée par rapport à d'autres régions du monde, mais la crise sanitaire épuise le système hospitalier nippon, d'autant que la campagne de vaccination ne progresse que très lentement.

"Nous ne sommes pas dans une situation où nous pouvons lever l'état d'urgence. Je pense que nous devons l'étendre", a estimé jeudi la gouverneure de Tokyo Yuriko Koike. Sur la même ligne, le gouverneur d'Osaka, Hirofumi Yoshimura, a souligné que le système médical arrivait à un "point de rupture".

La nouvelle flambée d'infections représente aussi une menace pour les Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août), reportés d'un an en 2020 à cause de la pandémie. Craignant que les JO n'aggravent encore la situation sanitaire dans le pays, une majorité de Japonais sont opposés à leur tenue cet été, souhaitant soit un nouveau report soit une annulation pure et simple, selon tous les sondages depuis plusieurs mois. Les spectateurs venant de l'étranger ont déjà été exclus des JO, et les organisateurs doivent encore trancher la question du public résidant au Japon. La situation sanitaire complique déjà le déroulement d'épreuves-tests des Jeux, ainsi que celui du relais de la flamme olympique, qui a démarré fin mars au Japon. Certains coureurs renoncent à y participer, et nombre d'étapes sont organisées à huis clos par les autorités locales. Le gouverneur du département de Fukuoka a annoncé vendredi une telle intention sur son territoire.

La France accélère les vaccinations

Tous les plus de 50 ans pourront se faire vacciner dès le 10 mai, au lieu du 15, et les doses disponibles en fin de journée seront ouvertes à tous le lendemain "sans limite d'âge", a annoncé jeudi le président français Emmanuel Macron. La vaccination est également ouverte aux mineurs de 16 et 17 ans atteints de certaines maladies qui leur font courir un "très haut risque de forme grave".

17.130.308 personnes ont reçu au moins une injection, et 7.386.030 sont complètement vaccinées avec deux doses (soit 11 % de la population totale et 14,1% de la population majeure), précise la Direction générale de la santé (DGS).

La décrue se poursuit dans les services de réa

Le nombre de malades du Covid-19 dans les services de réanimation continue de reculer lentement, tout comme celui de l'ensemble des patients hospitalisés, selon les chiffres de Santé publique France publiés jeudi. Jeudi, les services de soins critiques (qui rassemblent réanimation, soins intensifs et surveillance continue) accueillaient 5.231 patients, contre 5.402 mercredi. Il y a sept jours, 5.804 malades occupaient les lits de ces services. Cet indicateur, surveillé de très près par les autorités sanitaires, s'éloigne doucement de la barre des 6.000 malades dépassée le 26 avril, et du pic alarmant de la première vague du printemps 2020 (environ 7.000 patients). En 24 heures, 273 nouveaux patients atteints de formes graves du Covid ont été admis dans les services de réanimation, contre 312 la veille.

Même tendance à la baisse sur l'ensemble des hospitalisations, avec un total de patients Covid s'élevant à 26.985 (27.686 mercredi). Il y a une semaine, les hôpitaux accueillaient près de 30.000 malades du coronavirus. La maladie a emporté 222 personnes en 24 heures (245 la veille), portant le bilan à 105.879 morts depuis le début de l'épidémie au printemps 2020, dont 79.612 décédés à l'hôpital. 21.712 personnes ont été testées positives au Covid et le taux de positivité aux tests sur les 7 derniers jours, consolidé à J-3, était de 6,9% (contre 7,4% la veille).

Vaccins : vif débat autour d'une levée des brevets

Les Européens se sont dits jeudi prêts à discuter du soutien américain à la proposition de lever les brevets sur les vaccins anti-Covid, salué par la Russie, l'Union africaine et les Nations unies, alors que les pays pauvres manquent cruellement de doses. Toutefois, le gouvernement allemand a exprimé de fortes réserves, estimant que les brevets devaient être "protégés". Le PDG du laboratoire Pfizer, Albert Bourla, a déclaré de son côté qu'il n'était "pas du tout" en faveur d'une suspension temporaire.

Tous s'exprimaient après les déclarations la représentante américaine au Commerce Katherine Tai, selon laquelle, "pour mettre fin à cette pandémie, (le gouvernement américain) soutient la levée" provisoire de ces brevets. Jusqu'ici réticent, Emmanuel Macron s'y est finalement également dit "tout à fait favorable".

Vaccins : Human Right Watch et Amnesty appellent Covax à publier ses contrats

Les ONG Human Rights Watch et Amnesty International ont appelé jeudi Covax, le système de partage des vaccins anti-Covid, à "accroître la transparence" en rendant notamment publics ses contrats avec les fabricants de vaccins. Le dispositif de partage de vaccins anti-Covid Covax vient notamment de conclure un accord avec l'entreprise de biotechnologie américaine Novavax permettant de sécuriser 350 millions de doses du candidat vaccin qui commenceront à être distribuées au troisième trimestre.

De son côté, le bureau régional pour l'Afrique de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a mis en garde jeudi contre le risque d'une nouvelle vague de coronavirus sur le continent à cause de retards croissants dans la vaccination par rapport au reste du monde.

Le Brésil fait état de retards de livraison pour produire le CoronaVac

L'Institut Butantan de Sao Paulo, qui produit au Brésil le CoronaVac, a indiqué jeudi que les critiques répétées du gouvernement brésilien à l'encontre de la Chine affectent l'approvisionnement en principes actifs nécessaires à la fabrication du principal vaccin utilisé dans le pays contre le Covid-19.

Vaccin Moderna pour les ados

Moderna a annoncé jeudi une efficacité de 96% de son vaccin chez les adolescents de 12 à 17 ans, selon de premiers résultats d'essais cliniques. L'Allemagne pourra proposer la vaccination aux adolescents de plus de 12 ans d'ici la fin août, sous réserve du feu vert de l'Agence européenne des médicaments (EMA).

Inde : nouveaux records quotidiens

L'Inde a annoncé jeudi un record de près de 4.000 décès et 412.000 nouveaux cas en 24 heures, portant à plus de 230.000 morts et 21,1 millions de contaminations les bilans depuis le début de la pandémie.

Plus de 3,2 millions de morts dans le monde

La pandémie a fait au moins 3.244.598 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 10h00 GMT. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (580.025), devant le Brésil (416.949), l'Inde (230.168), le Mexique (218.007) et le Royaume-Uni (127.570).

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques.