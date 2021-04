Covid-19 : "Pour l'instant, les JO de Tokyo auront bien lieu", assure Tony Estanguet

INTERVIEW

A trois mois des Jeux Olympiques (23 juillet-8 août), le gouvernement japonais a déclaré vendredi un nouvel état d’urgence à Tokyo, en vigueur jusqu’au 11 mai. La capitale japonaise fait en effet face à une forte hausse des contaminations au Covid-19. De quoi nourrir des inquiétudes alors que le Japon deviendra le centre du monde cet été, et faire planer la menace d’un nouveau report ou d’une annulation.

"Pour l'instant, la position des autorités japonaises est de dire qu'il n'y a pas d'influence et d'impact sur les Jeux. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de changement de programme et les Jeux auront bien lieu", a déclaré dimanche sur Europe 1 Tony Estanguet, président du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. "On fait confiance aux autorités japonaises qui, depuis un an, essaient en permanence de s'adapter et de trouver des solutions", a-t-il ajouté.

"On ne sait pas encore quelle jauge de spectateurs sera acceptée", complète ensuite Tony Estanguet. Les autorités japonaises ont en revanche annoncé fin mars que les spectateurs étrangers ne pourraient pas entrer dans le pays.

Tous les athlètes des JO pourront être vaccinés

Mais quid de la vaccination des athlètes ? "Le CIO a proposé de fournir une ou deux doses de vaccin à l'ensemble des athlètes qui le souhaitent", a déclaré Tony Estanguet. "Tous les athlètes qui participent aux Jeux de Tokyo ont la possibilité de se faire vacciner s'ils le souhaitent", a-t-il assuré. Le choix sera laissé aux athlètes. Mais le champion olympique de canoë estime que dans la délégation française "une bonne partie souhaite se faire vacciner et va être vaccinée dans les prochaines semaines".

Tony Estanguet précise néanmoins que le choix des athlètes de se faire vacciner ou non n’influera pas sur leur participation aux JO. "Ils seront testés tous les jours, comme les autres. Qu'on soit vacciné ou non, il y aura le même dispositif pour garantir une vraie sécurité pour l'ensemble des participants", a-t-il conclu.