EN DIRECT - Coronavirus : le pic des admissions en réa attendu d'ici trois semaines

EN DIRECT

Le nombre de malades du Covid-19 en réanimation a de nouveau augmenté jeudi, dépassant les 5.100, selon les chiffres quotidiens de Santé Publique France, alors que le ministre de la Santé attend un pic en réa d'ici fin avril. Jean Castex, le chef du gouvernement, s'est livré devant le Parlement a un explication de texte des nouvelles restrictions annoncées mercredi soir par Emmanuel Macron, mais les oppositions ont refusé d'entériner par un vote des mesures déjà adoptées par l'exécutif. Dans le reste du monde, plusieurs pays, dont la Turquie et le Pérou, ont atteint en 24 heures un nombre record de nouvelles contamination. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les informations à retenir : Le nombre de malades Covid en réanimation repart à la hausse, à plus de 5.100

Les oppositions ont refusé de participer au vote sur les nouvelles mesures de restriction

Pfizer/BioNTech affirme que son vaccin reste très efficace contre le variant sud-africain

Plus de 5.100 patients en réanimation, le pic est encore loin

Après un très léger recul mercredi, le nombre de malades Covid en réanimation a repris sa trajectoire à la hausse, avec 5.109 personnes jeudi, dont 480 nouvelles entrées en 24 heures dans ces services qui traitent les cas les plus graves. Lundi, le pic de la deuxième vague de l'épidémie (un peu plus de 4.900 patients en réa mi-novembre) avait été dépassé, encore loin toutefois de celui de la première vague (un peu plus de 7.000 patients début avril 2020). Le nombre de personnes hospitalisées pour Covid est en hausse également, à 28.581, le plus haut de cette troisième vague, avec 2.025 nouvelles hospitalisations en 24 heures.

Olivier Véran a estimé jeudi sur France Inter que le pic épidémique des contaminations pourrait être atteint "d'ici 7 à 10 jours", et deux semaines plus tard pour le pic de patients en réanimation. En 24 heures, 314 nouveaux décès ont été enregistrés, portant le total des décès enregistrés en France depuis le début de l'épidémie à 95.976, dont 69.932 à l'hôpital.

Accélération de la vaccination et moyens supplémentaires en réa

Le chef de l'Etat a promis la réouverture mercredi de certains lieux de culture et des terrasses à partir de la mi-mai. Un retour espéré grâce à une accélération de la campagne de vaccination, élargie aux plus de 60 ans à partir du 16 avril, puis aux plus de 50 ans le 15 mai et à partir de la mi-juin aux moins de 50 ans. Selon les autorités sanitaires, 8.806.108 personnes ont reçu au moins une injection d'un vaccin contre le Covid-19 et 2.956.205 personnes ont reçu 2 doses.

Emmanuel Macron a par ailleurs annoncé des "renforts supplémentaires" en réanimation pour faire face à l'afflux de malades graves du Covid-19 et passer "dans les prochains jours" à 10.200 lits, selon Jean Castex, contre 7.665 actuellement, dont 5.109 sont désormais occupés par des malades Covid. Sous la pression de critiques crescendo de nombreux médecins et des oppositions, Emmanuel Macron avait admis mercredi "des erreurs" dans la gestion de la crise, après avoir refusé tout "mea culpa" pour avoir décidé fin janvier de ne pas reconfiner.

Les oppositions boycottent le vote des nouvelles mesures

Le Premier ministre Jean Castex a défendu avec force jeudi les nouvelles restrictions contre la troisième vague de Covid-19, devant une Assemblée houleuse puis un Sénat plus mesuré, mais où l'opposition a également largement boycotté le vote final.

Pas d'alcool sur la voie publique, aide aux familles modestes privées de cantines scolaires, maintien des concours dans le supérieur et déplacements permis pour accompagner ses enfants chez leurs grands-parents : les députés ont approuvé les nouvelles restrictions par 348 voix contre 9, et les sénateurs par 39 voix contre 2 - seuls 45 sénateurs ont pris part au vote sur 348.

La question de l'accueil des enfants par les assistantes maternelles pas encore tranchée

La question de l'accueil des enfants par les assistantes maternelles pendant les trois prochaines semaines était encore en cours d'arbitrage jeudi et sera tranchée définitivement vendredi, a indiqué Matignon. La même source avait annoncé précédemment que les enfants ne pourraient être gardés par les assistantes maternelles afin d'être "en cohérence avec les crèches" qui seront fermées durant cette période. Si cette option était toujours bien envisagée jeudi soir, elle n'était cependant pas encore tout à fait actée, a précisé Matignon.

Parmi les modalités à définir figure le dossier des enfants de "publics prioritaires", comme les soignants, dont la liste est en cours d'arbitrage. 280.000 assistantes maternelles accueillent en France entre un et quatre enfants. Les gardes à domicile ne seront "pas concernées" par des restrictions, selon Matignon.

L'UE se déchire sur la redistribution de vaccins aux états membres les plus en difficultés

Les pays membres de l'UE se sont déchirés jeudi sur la répartition de dix millions de doses du vaccin Pfizer-BioNTech avec le refus de l'Autriche, de la Slovénie et de la République Tchèque d'aider cinq pays en difficultés. Un accord a été trouvé en fin de journée "sur une solution ponctuelle" et il "permet une expression significative de la solidarité par la distribution de près de 3 millions de vaccins aux États membres qui en ont le plus besoin", a annoncé la présidence portugaise de l'UE.

Trois pays, l'Autriche, la Slovénie et la république Tchèque, ont exigé et vont recevoir leur pro-rata des 10 millions de vaccins, précise le communiqué. Dix neuf pays ont en revanche accepté de témoigner leur solidarité avec la Bulgarie, la Croatie, l'Estonie, la Lettonie et la Slovaquie. Ces cinq pays vont recevoir leur pro-rata des 10 millions de vaccins et vont se partager 2.854.654 doses accordées par leurs partenaires. L'Allemagne, la Belgique, Chypre, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie et la Suède vont se partager 6,66 millions de doses du vaccin.

Pfizer efficace contre le variant sud-africain

Pfizer efficace Pfizer/BioNTech a affirmé jeudi que son vaccin conservait une efficacité très élevée contre le variant sud-africain, citant des conclusions d'essais cliniques menés en Afrique de Sud. Aucun cas de Covid-19 n'a été observé en Afrique du Sud sur les personnes vaccinées au cours de l'essai de phase 3 qui a permis de suivre les participants jusqu'à six mois après leur deuxième injection, selon un communiqué.

Il s'agit "des premiers résultats cliniques montrant qu'un vaccin peut protéger efficacement contre les variants actuellement en circulation, un facteur essentiel pour atteindre l'immunité de groupe et mettre fin à cette pandémie pour la population mondiale", explique Ugur Sahin, PDG et cofondateur de BioNTech, dans le communiqué.

Le Chili ferme ses frontières, le Pérou reconfine , record de cas en Turquie

Le Chili va fermer ses frontières durant tout le mois d'avril, la Bolivie au moins une semaine avec son voisin brésilien et le Pérou se reconfine pour le long week-end de Pâques : les pays d'Amérique du sud tentent de freiner la hausse brutale des contaminations au coronavirus. Le nombre de contaminations au Covid-19 au cours des dernières 24 heures a atteint un nouveau record de 7.830 cas dans le pays.

La Turquie a enregistré plus de 40.000 cas de Covid-19 en 24 heures, son bilan quotidien le plus élevé depuis le début de la pandémie, selon les chiffres officiels publiés jeudi soir. Selon le ministre de la Santé Fahrettin Koca, 40.806 nouveaux cas de coronavirus ont été diagnostiqués en 24 heures et 176 personnes sont décédées des suites du Covid-19.

Plus de 2,8 millions de morts

La pandémie a fait au moins 2.816.908 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan de l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 10 heures. Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de décès avec 553.084 morts, devant le Brésil (325.284), le Mexique (203.210), l'Inde (162.927) et le Royaume-Uni (126.713). Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations reposant sur des bases statistiques.