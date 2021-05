EN DIRECT - Covid : 20 millions de primovaccinés d'ici mi-mai, un cap très ambitieux

EN DIRECT

Alors que les indicateurs de suivi de l'épidémie de coronavirus en France continuent de s'améliorer, le gouvernement défend sa stratégie vaccinale et notamment l'ouverture de la campagne à tous les adultes souffrant d'une maladie chronique, susceptible d'entraîner une forme grave du Covid-19, sur simple déclaration. L'exécutif mise toujours sur 20 millions de premières doses injectées d'ici le 15 mai, un objectif qui s'annonce de plus en plus ambitieux. Dans le reste du monde, la situation de l'Inde reste toujours aussi préoccupante, avec plus de 20 millions de cas officiellement déclarés, et un système de santé à genoux. Suivez en direct l'évolution de la situation :

Les informations à retenir : L'objectif des 20 millions de primovaccinés d'ici la mi-mai s'annonce difficile à tenir

Le Conseil scientifique recommande l'utilisation d'un pass sanitaire "temporaire et exceptionnel"

L'Inde a dépassé la barre des 20 millions de contaminations

Covid-19: Véran défend l'ouverture de la vaccination

Une vaccination ouverte à tous sans le dire ? Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a justifié mardi, au nom du "bon sens", l'ouverture aux injections pour tous les adultes sur simple déclaration d'une maladie chronique, au moment où les indicateurs de l'épidémie de Covid-19 s'améliorent. "On a fait le choix du bon sens", a répondu le ministre sur Europe 1, interrogé sur une volonté du gouvernement d'ouvrir la vaccination "à tous", sans l'annoncer officiellement.

"J'aurais pu demander à quatre millions de Français", les 18-50 ans obèses ou atteints de maladies chroniques, "d'aller chez leur médecin, embouteiller les cabinets médicaux en pleine vague épidémique, pour leur demander une attestation selon laquelle ils auraient une maladie", a-t-il développé, mais "je fais confiance aux Français". "Il y aura peut être des stratégies de contournement mais ce sera à la marge", a assuré Olivier Véran, en ajoutant qu'il appartenait "aux équipes médicales dans les centres (...) de faire le point avec les gens qui viennent se faire vacciner".

Depuis samedi, la vaccination est ouverte à tous les adultes atteints de maladies chroniques les exposant à une forme grave de Covid-19. Le ministère de la Santé a précisé qu'aucune prescription médicale ne serait exigée.

L'objectif des 20 millions de primo-vaccinés au 15 mai encore atteignable ?

Enfin, le gouvernement voit s'approcher la date du 15 mai, pour laquelle il a promis 20 millions de premières injections, un cap désormais ambitieux, 16,4 millions de premières doses - et 6,9 millions de secondes doses - ayant été injectées à ce jour. "Ça ne se fera qu'avec un très haut niveau de mobilisation sur les week-ends et les jours fériés", "mais nous allons réussir à toucher cet objectif", assure-t-on au ministère de la Santé.

La France attend plus de flacons des quatre vaccins autorisés - 4,5 millions de doses par semaine en mai et 6,9 millions par semaine en juin - une période pendant laquelle le gouvernement espère supprimer les restrictions sanitaires les plus lourdes, jusqu'à la fin totale du couvre-feu le 30 juin. D'ici là, les terrasses, musées et cinéma vont pouvoir rouvrir le 19 mai, avant les restaurants le 9 juin.

Le Conseil scientifique recommande un pass sanitaire "temporaire et exceptionnel"

Un pass sanitaire assurant qu'une personne est vaccinée ou a eu un test négatif peut être utilisé pour faciliter le "retour à la vie normale", à condition que ce soit "de manière temporaire et exceptionnelle", estime mardi le Conseil scientifique. "Le pass sanitaire, utilisé de manière temporaire et exceptionnelle, peut permettre à la population une forme de retour à la vie normale en minimisant les risques de contamination par le virus Sars-CoV-2", conclut l'instance de conseil du gouvernement dans un avis transmis lundi soir au gouvernement et rendu public mardi. Le Conseil juge également que son utilisation ne dispense pas du respect du port du masque quand c'est possible et de la ventilation suffisante des lieux clos.

"Dès lors que nous pourrons nous retrouver, envisager sereinement la fin des gestes barrières et la fin du masque à l'extérieur, nous n'attendrons pas 24 heures. Nous le dirons immédiatement. Et j'espère sincèrement que ce sera cet été", a pour sa part assuré Olivier Véran, toujours sur Europe 1.

Lente décrue des hospitalisations

La situation reste toujours très tendue dans les hôpitaux, avec plus de 5.500 malades du Covid-19 dans les services de réanimation mardi. Un niveau s'éloignant toutefois de la barre des 6.000 dépassée le 26 avril. Mais la baisse continue des nouveaux cas de Covid-19 et la hausse du nombre de vaccinés laissent espérer moins d'entrées à l'hôpital. Un total de 243 personnes sont mortes du coronavirus à l'hôpital entre lundi et mardi, contre 311 la veille, portant le bilan à 105.387 morts en France.

La semaine dernière, 28.000 personnes ont été testées positives en moyenne chaque jour de lundi à vendredi, contre 36.000 la semaine précédente.

Dans l'immédiat, le Haut conseil de la santé publique recommande d'"ouvrir les fenêtres au moins 5 minutes toutes les heures" dans les lieux qui reçoivent du public, notamment les écoles, et de mesurer le renouvellement de l'air avec des capteurs de CO2 pour mieux combattre le Covid-19.

Vers un retour à la normale pour les Allemands vaccinés

L'Allemagne va enclencher un retour à la normale pour les personnes vaccinées contre le Covid, avec une levée de restrictions telles que le couvre-feu nocturne ou les limitations de réunions privées. Le gouvernement d'Angela Merkel a adopté mardi une ordonnance assouplissant pour les personnes ayant reçu deux doses les nombreuses interdictions en vigueur depuis plusieurs mois.

Examen d'un vaccin chinois

L'Agence européenne des médicaments a annoncé mardi le lancement d'une procédure d'"examen continu" du vaccin du laboratoire chinois Sinovac, ce qui ouvre la voie à une éventuelle demande d'autorisation prochaine dans l'UE. Le vaccin de Sinovac qui utilise la technique classique du virus inactivé, a été autorisé en février en Chine puis au Chili, au Brésil, aux Philippines, en Ukraine ou encore en Turquie.

Plus de 20 millions de cas en Inde

L'Inde, submergée par une flambée de la pandémie qui asphyxie son système de santé, a franchi le cap des 20 millions de cas officiellement recensés. En Inde, plus de 350.000 nouveaux cas de Covid-19 ont été signalés mardi, une légère baisse par rapport au pic du 30 avril, avec 402.000 contaminations.

Le géant asiatique a atteint plus de 222.000 morts et près de 20,3 millions de contaminations depuis le début de la pandémie. Une flambée attribuée notamment à des rassemblements religieux et politiques autorisés ces derniers mois, ainsi qu'à l'inaction du gouvernement de Narendra Modi.

Les hôpitaux sont submergés et à court de réserves d'oxygène, de médicaments, de lits, malgré l'aide internationale qui afflue.

Nouveaux objectifs pour Biden

Joe Biden a lancé mardi une "nouvelle phase" de la campagne de vaccination contre le Covid-19 aux Etats-Unis, qui doit intégrer les adolescents et cibler les Américains plus réticents, avec un nouvel objectif d'au moins une injection pour 70% des adultes d'ici la fête nationale du 4 juillet. Le président américain a également annoncé un objectif de 160 millions d'Américains entièrement vaccinés d'ici la même date.

Une demande d'extension de l'autorisation en urgence du vaccin de Pfizer/BioNTech pour les 12-15 ans a été déposée début avril aux Etats-Unis, et la décision de l'Agence américaine des médicaments (FDA) est attendue dans les jours qui viennent.

Brésil : Bolsonaro incriminé par un ex-ministre

Un ex-ministre de la Santé du Brésil, Luiz Henrique Mandetta, a assuré mardi devant une commission d'enquête parlementaire avoir prévenu "expressément" le président Jair Bolsonaro des "conséquences gravissimes" de son déni face à la pandémie de coronavirus, qui a fait près de 410.000 morts dans le pays.

Luiz Henrique Mandetta a été limogé fin mars 2020, au début de la pandémie, car il défendait la distanciation physique pour tenter d'endiguer les contaminations, une idée totalement rejetée par le chef de l'Etat.

Plus de 3,2 millions de morts dans le monde

La pandémie a fait au moins 3.214.644 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (578.403), devant le Brésil (411.588), l'Inde (222.408), le Mexique (217.345) et le Royaume-Uni (127.539).

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques.