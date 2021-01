EN DIRECT - Coronavirus : la France durcit les conditions d'entrée sur le territoire

EN DIRECT

Un peu partout dans le monde, les restrictions se durcissent alors que les variants du nouveau coronavirus se propagent. Le Royaume-Uni, pays le plus touché d'Europe (88.590 morts), rend obligatoire à partir de lundi un test Covid-19 négatif pour les voyageurs internationaux. Mesure similaire pour les voyageurs hors UE en France (plus de 70.000 décès), qui a étendu samedi le couvre-feu à tout son territoire et l'a avancé à 18 heures dans tout le pays - en envisageant un nouveau confinement "sans délai" en cas de "dégradation épidémique forte".

Suivez en direct l'évolution de la situation :

Les informations à retenir Plus de 422.000 personnes ont été vaccinées en France

Le pays a franchi samedi le seuil des 70.000 morts

Le Royaume-Uni impose une quarantaine à tous les nouveaux arrivants

En France, le couvre-feu à 18 heures élargi à l'ensemble du territoire

La France applique depuis samedi un couvre-feu généralisé à 18 heures, craignant un rebond épidémique lié à la menace de nouveaux variants plus contagieux du coronavirus. La politique du gouvernement n'a pas été suffisamment efficace jusque-là pour faire baisser significativement le nombre de contaminations quotidiennes, tandis que la campagne de vaccination ne fait que commencer. Selon les derniers chiffres fournis dimanche par le ministère de la Santé, 422.127 personnes ont été vaccinées en France depuis le début de la campagne, le 26 décembre.

Le Premier ministre Jean Castex a prévenu jeudi que le couvre-feu pourrait laisser place "sans délai" à un nouveau reconfinement en cas de "dégradation épidémique forte". La dernière fois qu'un couvre-feu a été mis en place à grande échelle, à l'automne, il n'avait duré que sept jours avant d'être remplacé par un confinement national.

L'entrée sur le territoire soumise à un test et à une quarantaine de sept jours

À compter de lundi, les conditions d'entrée sur le territoire sont fortement durcies. Tous les voyageurs qui souhaitent venir en France en provenance d'un pays extérieur à l'Union européenne devront effectuer un test avant de pouvoir venir. Ces personnes devront également "s'engager sur l'honneur à s'isoler pendant sept jours une fois arrivées en France, puis à refaire un deuxième test PCR à l'issue", a ajouté le Premier ministre.

Concernant la Guyane, Mayotte et La Réunion, des tests seront désormais obligatoires au retour de ces destinations vers l'Hexagone - ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant -, comme au départ de la métropole.

Les retards de livraison du vaccin Pfizer-BioNTech risquent de perturber le calendrier vaccinal

Le groupe américain Pfizer, associé au laboratoire allemand BioNTech, a annoncé samedi un "plan" qui doit permettre de limiter à une semaine les retards de livraisons du vaccin contre le Covid-19, alors que l'Europe craignait de voir faiblir les livraisons de doses pendant "trois à quatre semaines". "Pfizer et BioNTech ont développé un plan qui permettra d'augmenter les capacités de fabrication en Europe et de fournir beaucoup plus de doses au deuxième trimestre", ont annoncé les deux entreprises dans un communiqué conjoint. "Nous reviendrons au calendrier initial de livraisons à l'Union européenne à partir de la semaine du 25 janvier, avec une augmentation des livraisons à compter de la semaine du 15 février", ont ajouté les deux groupes.

En France, ce retard aura malgré tout un impact notable. Le pays, qui n'a, pour l'heure, vacciné que près de 400 000 personnes, devra ajuster le calendrier de sa vaccination en fonction du rythme des livraisons.

Plus de 15.000 nouvelles contaminations en 24 heures

Le nombre de nouvelles contaminations au Covid-19 enregistrées en 24 heures a atteint 16.642, un peu moindre que ces derniers jours comme c'est en général le cas le weekend, selon les chiffres de Santé publique France dimanche. Le taux de positivité, qui mesure le pourcentage des personnes positives au nouveau coronavirus parmi les personnes testées, est en très légère augmentation, à 6,6%, contre 6,5% la veille.

La tension sur les hôpitaux reste forte, avec un nombre total de malades du Covid hospitalisés s'élevant à 25.235, dont 698 nouvelles hospitalisations. Parmi eux, 2.766 se trouvent en réanimation, avec 136 nouvelles admissions en 24 heures.

Le bilan, qui a passé samedi la barre des 70.000 morts depuis le début de l'épidémie, a continué de s'alourdir avec 141 nouveaux décès en milieu hospitalier en 24 heures, portant le total à 70.283 décès liés au Covid-19.

Le Royaume-Uni élargit sa campagne de vaccination

Le Royaume-Uni élargit lundi sa campagne de vaccination contre le coronavirus aux plus de 70 ans, au moment de l'entrée en vigueur de la quarantaine imposée à tous les arrivants pour éviter l'importation de nouveaux variants. Un test Covid-19 négatif est désormais obligatoire pour les voyageurs internationaux souhaitant entrer dans ce pays.

Variant : un gigantesque cluster en Belgique

Plus de 100 personnes ont été contaminées dans une maison de retraite en Flandre occidentale (nord-ouest de la Belgique) par le variant britannique du Covid-19, qui a infecté les deux tiers des résidents et causé trois décès.

Vaccination : l'objectif de Biden "faisable"

L'objectif du nouveau président américain Joe Biden d'injecter 100 millions de doses du vaccin lors des 100 premiers jours de son mandat est "faisable", a estimé dimanche Anthony Fauci, qui va devenir son conseiller principal sur le Covid-19 après avoir été celui de Donald Trump.

Deux vaccins approuvés au Brésil

Le régulateur brésilien a approuvé dimanche l'utilisation en urgence de deux vaccins, le britannique d'AstraZeneca et le chinois CoronaVac, les deux premiers à obtenir le feu vert au Brésil, où la pandémie a déjà fait presque 210.000 morts. Cette autorisation a permis de lancer la campagne de vaccination au Brésil.

Vaccination des prisonniers palestiniens

Les autorités carcérales israéliennes ont annoncé dimanche avoir commencé à administrer le vaccin contre le Covid-19 à ses prisonniers, y compris les 4.400 détenus palestiniens, après des demandes répétées de la justice, d'ONG et de responsables palestiniens.

Le Pérou prolonge la suspension de vols en provenance d'Europe

Le Pérou a prolongé la suspension des vols en provenance d'Europe jusqu'au 31 janvier à titre préventif pour empêcher l'entrée de passagers qui pourraient être infectés avec le nouveau variant de coronavirus découvert au Royaume-Uni, a rapporté dimanche le gouvernement.

Plus de deux millions de morts

La pandémie a fait au moins 2.022.740 morts dans le monde depuis sa découverte en Chine en décembre 2019, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de bilans officiels fournis par les autorités dimanche. Plus de 94,4 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués.

Les Etats-Unis demeurent le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 397.494 décès. Ils sont suivis par le Brésil (209.847), l'Inde (152.274), le Mexique (140.241) et le Royaume-Uni (88.590). Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques.