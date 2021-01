Les conditions d’arrivée en Outre-mer durcies : "ll peut y avoir des annulations de voyage"

L’inquiétude monte dans les Outre-mer, après la découverte de quatre cas positifs de variant sud-africain à Mayotte, et un autre à la Réunion. Ces versions plus contagieuses du coronavirus poussent les autorités locales à durcir les conditions d’entrée sur leur territoire : pour venir en Guadeloupe ou en Martinique, à partir de lundi, les voyageurs doivent s’isoler pendant sept jours à leur arrivée, puis réaliser un test PCR.

Des systèmes hospitaliers à préserver

"Les territoires d'Outre-mer sont des territoires de petite taille et donc le système hospitalier y est aussi plus fragile. Nous n'avons pas la capacité, quand on a une difficulté, de se reporter sur un territoire voisin ou sur une région voisine qui serait moins exposée", explique au micro d'Europe 1 le préfet de Martinique Stanislas Cazelles. "Dans l'Hexagone commence à circuler le variant anglais, qui est extrêmement contagieux. Le territoire de la Martinique, comme la plupart des territoires d'outre-mer, est pour l'instant relativement protégé, avec un taux d'incidence qui est en dessous du seuil d'alerte, nous avons donc pris ces mesures d'isolement qui évitent l'introduction d'un variant contagieux."

"Ces mesures auront sans doute un effet sur les personnes qui avaient prévu de venir passer une semaine de vacances", concède le préfet. "Effectivement, il peut y avoir des annulations de voyage. Certains professionnels du tourisme auront besoin d'être soutenus. Nous maintiendrons un dispositif d'accompagnement à chaque fois que nécessaire", assure Stanislas Cazelles.