EN DIRECT - Coronavirus : le calendrier de réouverture se précise

En France, l'exécutif maintient, en dépit d'une décrue encore fragile de l'épidémie de Covid-19, son objectif de lever progressivement les restrictions en mai, en supprimant la limite de déplacement de 10 km le 2 mai au soir et en rouvrant les terrasses mi-mai, grâce à l'accélération de la vaccination. Jeudi, le Premier ministre Jean Castex précisera lors d'une conférence de presse les conditions de la rentrée scolaire, prévue à partir de 26 avril en maternelle et au primaire. Dans le reste du monde, l'Inde est confrontée à une recrudescence importante des contaminations, sans doute liée à une double mutation du virus. Désormais, les voyageurs en provenance de ce pays se verront imposer une quarantaine obligatoire de dix jours à leur arrivée sur le sol français. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les informations à retenir : La limite des 10km sera supprimée le 2 mai et les terrasses rouvriront mi-mai

Les voyageurs en provenance de cinq pays, dont le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud, doivent se soumettre à une quarantaine de 10 jours

Les réanimations comptent toujours plus de 5.900 patients

Un calendrier de réouverture qui se précise

L'exécutif maintient, en dépit d'une décrue encore fragile de l'épidémie, son objectif de lever progressivement les restrictions en mai, en supprimant la limite des 10km le 2 mai au soir et en rouvrant les terrasses mi-mai, grâce à l'accélération de la vaccination. Sur tout le territoire, "il apparaît que nous pourrions être au pic ou proches de l'être", a souligné le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal à l'issue des Conseils de défense et des ministres mercredi.

Le calendrier tracé fin mars par le président Emmanuel Macron reste "la base de travail" selon Gabriel Attal, et le chef de l'Etat devrait annoncer lui-même ces modalités de réouverture d'ici à la première semaine de mai, a indiqué une source proche de l'exécutif.

Selon la source proche de l'exécutif, Emmanuel Macron prévoit d'alléger éventuellement le couvre-feu et de rouvrir à partir de la mi-mai les commerces non alimentaires et lieux de culture avec des jauges réduites. Des adaptations territoriales sont à l'étude avec une jauge plancher de 35% dans les lieux de culture qui varierait en fonction de la circulation du virus.

Le choix de l'exécutif concernant la levée progressive des restrictions reflète sa conviction que le nombre de contaminations tombera autour de 20.000 par jour d'ici à un mois et que l'objectif des 20 millions de vaccinés avec au moins une dose, prévu mi-mai, sera atteint.

Une conférence de Castex pour préparer la rentrée des classes

En attendant, le Premier ministre Jean Castex tiendra jeudi une conférence de presse, en présence des ministres de l'Éducation Jean-Michel Blanquer et de la Santé Olivier Véran, pour aborder les sujets des frontières, de la campagne de vaccination et de la rentrée scolaire des vacances de printemps qui devrait être assortie d'une vaste campagne de dépistage par autotests et tests salivaires.

La rentrée scolaire reste prévue lundi 26 avril, en présentiel dans les écoles maternelles et primaires, et à distance pour une semaine au collège et au lycée.

Plus de 5.900 personnes en réanimation

La décrue de l'épidémie, qui a emporté plus de 101.500 personnes depuis un an, est encore lente et reste à confirmer. "A ce stade l'épidémie recule deux fois moins rapidement qu'en novembre" et "la pression hospitalière reste extrêmement forte", a souligné Gabriel Attal. La situation est très disparate sur le territoire, entre "un recul de l'incidence compris entre 15% dans les Hauts-de-France et près de 20% en région Sud", une "tendance encourageante aussi en Occitanie, en Auvergne-Rhône-Alpes, en Bourgogne Franche-Comté, dans le Grand Est", et une "tendance en revanche moins favorable que la moyenne nationale" en Pays-de-la-Loire, Centre-Val-de-Loire, Nouvelle Aquitaine et surtout en Corse".

Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés en réanimation est resté au-dessus des 5.900 personnes mercredi, en dépit d'une très légère baisse, selon les chiffres publiés par Santé publique France. Le niveau est inférieur au pic de la première vague en avril 2020 (7.000) mais supérieur à celui de la deuxième. Le nombre global de malades du Covid-19 hospitalisés est également en légère baisse, avec 30.954 patients recensés mercredi contre 31.086 mardi.

Le taux de reproduction (R0) du virus, indicateur-clé correspondant au nombre de personnes infectées pour un seul malade, est "passé sous les 0,9", relève l'épidémiologiste Antoine Flahaut sur RTL, prédisant que la baisse s'accentuera dans les jours qui viennent.

L'Inde confrontée à une "double mutation" du virus

L'Inde, le deuxième pays le plus touché par le Covid-19 après les États-Unis, est confrontée à une crise sanitaire majeure avec plus de 2.000 morts, près de 300.000 nouvelles contaminations en 24 heures et une pénurie de traitements et d'oxygène.

Cette recrudescence exponentielle, avec près de 3,5 millions de nouvelles contaminations depuis le début du mois, est notamment imputée à une "double mutation" du virus.

Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement français a déjà annoncé que l'Inde rejoignait la liste des pays (Brésil, Chili, Argentine et Afrique du Sud) et du département de Guyane, dont les voyageurs seront soumis à un isolement obligatoire de dix jours à leur arrivée en France, en raison de la présence de variants jugés plus dangereux.

Allègements en Finlande, Grèce et Italie

La Finlande envisage de lever plusieurs de ses restrictions à compter de la semaine prochaine, dans le cadre d'un "plan de sortie" présenté par le gouvernement, qui mettrait fin à l'état d'urgence instauré début mars. L'Italie a confirmé mercredi la levée progressive des restrictions anti-Covid à partir du 26 avril, avec notamment la réouverture très attendue des restaurants et cinémas. Et les terrasses des bars et des restaurants rouvriront en Grèce le 3 mai, mais les déplacements entre régions seront toujours interdits pour les fêtes de Pâques, célébrées le 2 mai par les orthodoxes.

Plus de trois millions de morts dans le monde

La pandémie causée par le nouveau coronavirus a fait au moins 3.046.134 morts dans le monde depuis décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, mercredi en milieu de journée.

Les Etats-Unis sont le pays qui compte le plus grand nombre de morts (568.470), suivis par le Brésil (381.475), le Mexique (213.048), l'Inde (182.553) et le Royaume-Uni (127.307). L'Argentine a franchi mercredi la barre des 60.000 décès. Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations reposant sur des bases statistiques.