EN DIRECT - Coronavirus : Olivier Véran n'exclut pas un troisième confinement

Jour J et lueur d'espoir au surlendemain de Noël : une vingtaine de personnes âgées et de soignants seront les premiers Français à se faire vacciner dimanche contre le Covid-19, au terme d'une année endeuillée par un virus qui a fait plus de 62.500 morts dans le pays. Malgré le lancement de la campagne de vaccination, Olivier Véran, le ministre de la Santé, n'éloigne pas le risque d'un troisième confinement. Dans le reste du monde, le variant britannique du coronavirus continue de s'étendre en dehors du Royaume-Uni, mais aucune étude n'a encore prouvé qu'il était lié à une forme plus grave de la maladie. Suivez la situation en direct :

Les informations à retenir : La campagne de vaccination en France est lancée ce dimanche

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, n'exclut pas le risque d'un troisième confinement

Le variant britannique du Covid-19 a notamment été détecté au Canada, en Suède, en France, en Espagne, et au au Japon

Début de la vaccination contre le Covid-19 en France

Le vaccin, acheminé samedi dans l'Hexagone sous bonne escorte, est particulièrement attendu en France, où le virus circule activement et la présence de son variant britannique, possiblement plus contagieux, a été confirmée vendredi chez un patient. "Ce vaccin protège 95 % des individus contre les cas de forme grave et va sauver beaucoup de vies", a estimé le ministre de la Santé, Olivier Véran, satisfait de pouvoir "commencer à protéger les plus fragiles d'entre nous". Le lancement symbolique de la campagne vaccinale française a lieu dimanche dans deux structures d'hébergement de personnes âgées, l'une située en Seine-Saint-Denis, département qui a payé un lourd tribut au Covid, l'autre en Bourgogne-Franche-Comté, une des régions où le taux d'incidence du virus est le plus élevé.

Ils seront 45 patients à bénéficier d'une injection dans l'Hexagone. Dans la matinée, Quinze personnes vont se faire vacciner à l'hôpital René-Muret à Sevran (Assistance publique - Hôpitaux de Paris). Il s'agit de résidents de plus de 75 ans de l'unité de soins longue durée, ainsi qu'un de leurs médecins de plus de 65 ans. En début d'après-midi, 30 pensionnaires du centre gériatrique de Champmaillot, dépendant du CHU de Dijon, et un médecin spécialiste âgé de plus de 65 ans recevront à leur tour le vaccin Pfizer-BioNTech, baptisé Comirnaty en référence à la technologie employée (ARN messager, mRNA en anglais).

La montée en puissance de la campagne vaccinale sera progressive : elle concernera la semaine prochaine 23 établissements dans les régions de Paris, Lyon, Lille et Tours, avant de s'intensifier pour atteindre une centaine de lieux dans les deux premières semaines de janvier.

Invitée d'Europe 1, dimanche, la présidente de la commission technique de vaccination de la Haute autorité de santé, l'infectiologue Elisabeth Bouvet, a estimé que l'impact de la campagne de vaccination sur la mortalité des personnes âgées devrait se faire ressentir d'ici quelques semaines.

La défiance des Français vis-à-vis du vaccin

Selon un sondage BVA réalisé pour Le Journal du Dimanche, seuls 44% des Français se disent prêts à aller se faire vacciner, contre deux tiers des Allemands ou encore 70% des Italiens. Résultat, la France est 30e sur 32 pays interrogés sur leur confiance dans la vaccination.

Pour le directeur général adjoint de l’institut de sondage, Edouard Lecerf, le début de la campagne pourrait augmenter la confiance dans la vaccination, sur le modèle de ce qui s'est passé aux Etats-Unis. "Depuis que les vaccinations ont commencé, le taux de réticence à tendance à baisser. C’est peut-être en France quelque chose que l’on pourra aussi observer si tout se passe très bien. Peut-être que des populations qui sont aujourd’hui interrogatives basculeront du côté de ceux qui sont prêts à aller se faire vacciner."

Légère hausse des admissions en réanimation

Samedi, la France comptait 62.573 morts du coronavirus, selon les chiffres publiés sur le site du gouvernement, soit 146 de plus sur les dernières 24 heures. Les hospitalisations et les réanimations sont en légère hausse depuis le dernier pointage. On compte ainsi 85 patients de plus dans les hôpitaux pour un total de 24.477 patients, et 24 cas graves supplémentaires dans les services de réanimation, soit 2.649.

Dans la région Grand Est, les chiffres de l'épidémie inquiètent. Cette semaine, l'ARS évaluait le taux d'incidence, soit le nombre de nouveaux cas de Covid-19 pour 100.000 habitants, à 230, un chiffre beaucoup plus élevé que dans le reste de la France. Certains élus de la région Grand Est en appellent déjà au gouvernement et aux autorités sanitaires, réclamant, comme les maires de Nancy et de Reims, un reconfinement imminent. "Je ne suis pas loin de partager cet avis", a affirmé le président de la région, Jean Rottner, samedi sur Europe 1. Il préconise un "reconfinement court" qui permettrait de faire "rechuter les courbes".

Olivier Véran n'exclut pas un troisième confinement

"Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser flamber l'épidémie à nouveau", a prévenu dans Le Journal du dimanche le ministre de la Santé, Olivier Véran. Interrogé sur l'éventualité d'un troisième confinement, il s'est dit prêt à prendre "les mesures nécessaires, si la situation devait s'aggraver". "Nous saurons vite si les rassemblements familiaux et festifs auront un impact", affirme Olivier Véran après une levée exceptionnelle du couvre-feu le 24 au soir pour permettre aux Français de se déplacer. Quoi qu'il en soit, Olivier Véran voit une "très bonne nouvelle" dans le lancement de la campagne de vaccination.

Début de vaccination dans l'UE

L'Allemagne, la Hongrie et la Slovaquie ont commencé samedi à vacciner leur population contre le coronavirus. Dimanche, la plupart des autres Etats membres de l'UE, dont la France, lancent leurs campagnes de vaccination. L'Agence européenne des médicaments a donné son feu vert au vaccin Pfizer-BioNtech le 21 décembre.

Confinements au lendemain de Noël

L'Autriche a commencé ce samedi un troisième confinement généralisé, après une trêve de Noël. L'Ecosse et l'Irlande du Nord imposent de leur côté de nouvelles restrictions draconiennes (fermeture des commerces "non essentiels", limitation ou interdiction des contacts sociaux, etc.).

Le Niger, jusqu'ici relativement épargné, interdit pour deux semaines les rassemblements et ferme bars, boîtes de nuit et salles de spectacles.

Le variant britannique s'étend

Des cas de contamination par le variant du coronavirus apparu au Royaume-Uni ont été détectés pour la première fois au Canada, en Suède, en France, en Espagne, au Japon et à nouveau en Italie. Le Japon mettra un terme à toutes les nouvelles arrivées d'étrangers non résidents sur son territoire à partir de lundi et ce jusqu'à fin janvier.

Selon plusieurs études, le nouveau variant est plus contagieux que la souche d'origine, mais rien ne démontre pour l'instant qu'il entraîne des formes plus graves de la maladie.

Offensive de vaccination en Israël

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a annoncé samedi une offensive de vaccination contre le Covid-19 présentée comme "sans précédent dans le monde", visant à immuniser en un mois le quart de la population d'Israël.

"Au cours du weekend j'ai dit aux dirigeants des compagnies qui nous fournissent les vaccins que notre but était de vacciner 150.000 personnes par jour à partir du début de la semaine prochaine, ce qui serait un record mondial", a déclaré Benjamin Netanyahu dans un communiqué. Mais pour mener à bien ce blitz sanitaire, l'Etat dépend du débit de livraison des 14 millions de doses commandées aux laboratoires Pfizer et Moderna.

Plus de 1,75 million de morts

La pandémie a fait plus de 1,76 million de morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP samedi. Près de 80 millions de cas ont été officiellement comptabilisés. L’Europe est la région la plus touchée dans le monde. Vendredi, elle a passé le seuil des 25 millions de cas et compte 546.000 morts.

Dans le détail, les pays comptant le plus grand nombre de contaminations sont les Etats-Unis (18.945.149 cas, et 331.916 morts), l’Inde (10.169.118 cas, 147.343 décès), le Brésil (7.465.806, 190.795), la Russie (3.050.248, 54.778) et la France (2.550.864, 62.573)