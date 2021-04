EN DIRECT - Covid : la vaccination ouverte à tous les plus de 55 ans dès lundi

EN DIRECT

La France est entrée samedi dans deux semaines de vacances scolaires confinées, sans déplacements entre les régions, avec couvre-feu à 19 heures. Tandis que le nombre de victimes du Covid-19 approche du seuil des 100.000 morts, le ministre de la Santé Olivier Véran annonce dans les colonnes du Journal du Dimanche un élargissement de la vaccination à partir de lundi à toutes les personnes âgées de 55 ans et plus. Par ailleurs, la polémique sur les dîners clandestins continue de prendre de l’ampleur, alors que l’ancien ministre Brice Hortefeux à avoué avoir participé à un déjeuner organisé par le chef Christophe Leroy, mis en cause pour des repas luxueux organisés avec le collectionneur Pierre-Jean Chalençon. Suivez en direct l’évolution de la situation :

Les informations à retenir : À partir de lundi la vaccination sera élargie à tous les plus de 55 ans

Brice Hortefeux reconnaît avoir participé à un déjeuner organisé par Christophe Leroy, mais se défend d’avoir enfreint les règles

Les réanimations restent sous pression, alors que la circulation du virus semble marquer le pas

La vaccination ouverte à tous les plus de 55 ans

La vaccination contre le Covid-19 va être ouverte à partir de lundi à tous les Français âgés de 55 ans ou plus, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran au Journal du dimanche, en ce début des deux semaines de vacances scolaires confinées. Il a expliqué que ce serait possible grâce à deux vaccins, celui d'AstraZeneca que "dès demain [lundi], tous les Français de plus de 55 ans, sans conditions, pourront recevoir", et celui de Johnson & Johnson, livré en France à compter de lundi, proposé, "par cohérence et souci d'efficacité, à tous les plus de 55 ans, sans conditions".

Depuis le 19 mars, la France réserve aux plus de 55 ans le vaccin du laboratoire anglo-suédois AstraZeneca, après des cas rares mais graves de troubles de la coagulation observés uniquement sur des patients moins âgés. Le vaccin fabriqué par Janssen-Cilag (groupe Johnson & Johnson) est quant à lui autorisé par la France depuis le 12 mars. Le ministre a indiqué que la première livraison serait de "200.000 doses", "avec une semaine d'avance".

La polémique sur les dîners clandestins enfle

Plus de 110 personnes ont été verbalisées dans un restaurant clandestin à Paris dans la nuit de vendredi à samedi. Dans un tweet, la préfecture de police a aussi confirmé une opération dans un restaurant clandestin à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), qui a mené à 62 verbalisations et à l'interpellation du gérant, comme l'a révélé BFMTV. Près de 1.000 clients de restaurants ont subi le même sort depuis le 30 octobre.

Un ancien ministre du président Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux, a par ailleurs reconnu samedi avoir participé à un déjeuner organisé par le cuisinier Christophe Leroy, déjà mis en cause pour des repas qui violeraient les règles anti-Covid, tout en se défendant d'avoir enfreint la loi. Le repas était un "déjeuner professionnel" avec le journaliste Alain Duhamel, "parce qu'on m'a garanti que c'était légal, dans une pièce isolée d'un appartement", a expliqué l'eurodéputé Les Républicains. "C'est un appartement privé et pas un restaurant, on me l'a présenté comme un business club. Nous étions moins de six, aucune règle n'a été enfreinte", a insisté Brice Hortefeux, jugeant "très dérangeant l'amalgame avec ces soirées" illégales pour lesquelles Christophe Leroy fait l'objet d'une information judiciaire.

Le cuisinier Christophe Leroy et le collectionneur Pierre-Jean Chalençon, soupçonnés d'avoir organisé à Paris des repas luxueux clandestins notamment au Palais Vivienne, ont été placés quelques heures en garde à vue vendredi.

Les services de réa toujours sous pression, malgré un léger ralentissement de la circulation du virus

Le 10 avril 2020, après plus de trois semaines de confinement strict, la France sortait tout juste du pic de 7.000 malades accueillis en réanimation. Depuis plusieurs semaines, pour augmenter les capacités d'accueil, les réas grignotent les espaces d'autres services et les hôpitaux sont contraints de déprogrammer des activités moins urgentes pour accueillir les malades du Covid-19. Samedi, plus de 5.769 patients atteints par le virus étaient soignés dans ces services, sur une capacité actuelle portée à 8.000 lits de réa toutes pathologies confondues.

Le bilan des décès continue de grossir, avec 301 morts comptabilisés dans les hôpitaux à la date de vendredi, et un total (98.395) qui rapproche la France de la barre des 100.000 morts, déjà dépassée en Italie ou au Royaume-Uni. En 2021, environ 340 malades du Covid-19 sont décédés chaque jour en moyenne.

Rare signe encourageant, avant même la fermeture des écoles, la circulation du virus a continué de progresser la semaine dernière, mais de manière moins rapide que les précédentes, "ce qui peut témoigner d'un ralentissement", a relevé Santé publique France. Mais s'il devait se confirmer, le freinage de l'épidémie n'aura d'effets à l'hôpital qu'une à deux semaines plus tard.

Prince Philip, un hommage sans public

Le Royaume-Uni, en deuil, prépare les funérailles du prince Philip, mort vendredi à 99 ans. Des obsèques que l'époux de la reine Elizabeth II souhaitait simples et dont l'ampleur sera limitée par la crise sanitaire. La famille royale a demandé aux gens de ne pas affluer vers les résidences royales comme le palais de Buckingham pour y déposer des fleurs, mais plutôt de faire un don à une association. Le cercueil ne sera pas exposé et un recueil de condoléances a été mis en ligne.

Pas de lien entre les thromboses et le vaccin Johnson & Johnson

L'autorité de santé américaine (FDA) n'a pas trouvé de lien entre les cas de caillots sanguins et le vaccin de Johnson & Johnson (J&J). L'Agence européenne des médicaments (EMA) poursuit de son côté l'examen d'une telle hypothèse. Elle va élargir son enquête sur celui d'AstraZeneca, déjà mis en cause pour le même genre de symptômes, à des problèmes vasculaires.

Nouvelles restrictions au Mali

Les autorités maliennes ont suspendu samedi les festivités et fermé les lieux de loisirs pendant deux semaines. Les rassemblements de plus de 50 personnes ont été interdits et le port du masque rendu obligatoire.

En Mauritanie voisine, le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a reçu sa première dose du vaccin chinois Sinopharm à Nouakchott.

La Libye vaccine, le Bahreïn libère des prisonniers

La Libye a lancé sa campagne de vaccination en commençant par le Premier ministre Abdelhamid Dbeibah. La Libye enregistre actuellement environ un millier de cas par jour, avec un accès relativement difficile aux tests PCR pour les Libyens.

Au Bahreïn, des dizaines de détenus, dont des opposants, ont été libérés à la suite de la découverte de cas de Covid-19 dans leur prison

Au Cambodge, risque de prison

Le Premier ministre cambodgien a menacé samedi de prison ceux qui ne respectent pas la quarantaine, et de licenciement les fonctionnaires qui refusent de se faire vacciner. Plus de mille contaminations ont été enregistrées ces deux derniers jours, beaucoup chez des ouvriers du textile et des vendeurs sur des marchés, portant à 4.081 le nombre des cas au Cambodge, qui a recensé 26 morts du Covid.

Plus de 2,9 millions de morts

La pandémie a fait au moins 2.917.316 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi. Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de morts (561.074), devant le Brésil (351.334), le Mexique (207.020), l'Inde (168.436) et le Royaume-Uni (127.040).

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations reposant sur des bases statistiques.