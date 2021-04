Covid-19 : le calendrier vaccinal de la France est-il tenable ?

DÉCRYPTAGE

Face à la troisième vague de l'épidémie de coronavirus qui continue de mettre les hôpitaux sous pression, la porte de sortie passe notamment par la vaccination. Après plus de 400.000 injections jeudi, la cadence s'est encore accélérée vendredi (plus de 500.000 injections). Au total, la Direction générale de la Santé recensait samedi 3,685 millions de personnes ayant reçu les deux injections nécessaires, et 10,745 millions une première injection. Pour l'exécutif, l'objectif est désormais d'atteindre 20 millions de Français vaccinés le 15 mai, puis 30 millions le 15 juin. Mais va-t-il pouvoir atteindre ces objectifs ?

L'objectif est d'ouvrir la vaccination aux moins de 50 ans mi-juin - elle le sera aux plus de 55 ans dès lundi, a annoncé dimanche Olivier Véran. Pour tenir la cadence, il faudra que les vaccins soient livrés comme prévu. AstraZeneca a annoncé des retards de livraison pour le mois d'avril dans toute l'Union européenne, mais cela n'impactera pas le calendrier, assure le gouvernement.

Sur le papier, en additionnant les doses de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, mais aussi du vaccin Janssen, qui arrivera dans une semaine, la France devrait recevoir au total 12 millions de doses de vaccins pour le mois d'avril, 15 millions en mai, et 28 millions en juin.

Dès mi-mai, Moderna et Pfizer représenteront les deux tiers des livraisons

Si l'on arrive à écouler ces doses à raison de 250.000 injections par jour, samedi compris, l'objectif des 20 millions de vaccinés au 15 mai sera tenu. Mais pour l'instant, les vaccinateurs n'arrivent pas encore à garder ce rythme sur toute la semaine.

Ensuite, l'objectif des 30 millions de Français vaccinés au 15 juin sera plus facile à tenir puisque la France recevra normalement à partir de mi-mai de quoi vacciner 330.000 Français par jour. Les injections se feront alors essentiellement dans les centres de vaccination, puisque les vaccins Moderna et surtout Pfizer représenteront les deux tiers de nos livraisons.