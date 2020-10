Covid-19 : hospitalisations au plus haut dans au moins 14 pays d’Europe

Au moins 14 pays d’Europe ont atteint cette semaine un nombre record d’hospitalisations liées au nouveau coronavirus, au moment où la seconde vague de la pandémie frappe la région, selon des données officielles compilées et analysées par l’AFP. Les données concernant le nombre de lits d’hôpital actuellement occupés par des patients atteints du Covid-19 sont rendues disponibles par 35 pays et territoires sur les 52 de la région Europe, représentant 470 millions d’habitants (55% de la population). La plupart des pays de l’Union européenne publient ces données, à l’exception de l’Allemagne, la Suède, la Grèce, la Lituanie et Malte.

Dans le groupe des pays ayant atteint ces derniers jours un pic d’hospitalisations sans précédent, la Pologne (14.631 malades), la République tchèque (6.604) et la Belgique (5.924) sont les pays qui comptent le plus de lits occupés. Suivent la Hongrie, la Bulgarie, le Portugal, l’Autriche, la Slovaquie, la Croatie, la Slovénie, l’Albanie, la Lettonie, l’Islande et Gibraltar, selon les derniers bilans disponibles.

Tendance à la hausse partout en Europe

Rapportés à leur population, les pays les plus touchés sont actuellement la République tchèque, qui enregistre 62 malades pour 100.000 habitants, devant la Roumanie (57), la Belgique (51) et la Pologne (39). La France (21.160), l’Espagne (17.520), l’Ukraine (16.332) et l'Italie (15.964) sont par ailleurs en tête quant au nombre total de malades du Covid-19 hospitalisés.

La tendance est à la hausse partout en Europe. Au total, plus de 135.000 malades du Covid-19 sont actuellement pris en charge dans les 35 pays étudiés, contre moins de 100.000 il y a une semaine. Les pays où la progression a été la plus forte par rapport à la semaine dernière sont la Serbie (+97%), la Belgique (+81%), l’Autriche (+69%) et l’Italie (+65%) parmi ceux comptant au moins 200 lits occupés. Seul le Monténégro indique une baisse (-16%), après un pic il y a 10 jours.

La France, si elle n’atteint pas encore son niveau d’hospitalisations d’avril (32.131 personnes le 14 avril), voit également le nombre de personnes hospitalisées augmenter très rapidement (+50% en une semaine, pour un total de 21.160 au 29 octobre).

L’AFP a pu compiler et analyser les données de 35 pays et territoires notamment Albanie, Andorre, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, Danemark, Estonie, Espagne, Finlande, France, Gibraltar, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Luxembourg, Monaco, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Macédoine du Nord, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, San Marin, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Ukraine, Vatican.