Coupe Christofle, vinyl, pull Saint-James... Ce qu'Emmanuel Macron a offert à Joe Biden

Emmanuel Macron n'est pas venu les mains libres. En marge d'une visite d'État aux États-Unis, le président français a offert des cadeaux à son homologue américain Joe Biden, mais aussi à sa compagne Jill Biden et à la vice-présidente Kamala Harris. Le point commun de tous ces présents, à 24 jours de Noël, est qu'ils sont étiquetés d'origine "française". En effet, il s'agit de produits ou d'œuvres culturelles venant de l'Hexagone.

Un clin d'œil au couple Biden

Dans un premier temps, le président a apporté à Joe Biden une coupe de la maison Christofle, créée en 2012, "en hommage à la grande époque où Charles Christofle", le fondateur de l'entreprise éponyme, "traversait l'Atlantique à bord du paquebot Normandie", raconte le service de communication de l'Élysée. "Cette coupe symbolise les premiers liens entre la France et les Etats-Unis d’Amérique", ajoute ce communiqué, qui précise que cette coupe "intègre dans le fond le faisceau de licteur 'Présidence de la République'".

Également, le chef de l'État a tenu à offrir un disque en vinyl et en CD de la bande originale du film Un homme et une femme, réalisé en 1966 par Claude Lelouch. Ce film avait d'ailleurs reçu la Palme d'Or à Cannes la même année. Les services de l'Élysée confient qu'il s'agit du premier film que Joe Biden et sa compagne Jill sont allés voir au cinéma "lors de leur premier rendez-vous".

Enfin, à l'attention du président des États-Unis, Emmanuel Macron a donné un pull de la maison française Saint-James, basée dans la Manche, et une montre de marque LIP Horlogerie, manufacture originaire de Besançon et créée en 1867.

Des cadeaux pour Jill Biden et Kamala Harris

Le président de la République a également eu une pensée toute particulière pour la première dame Jill Biden. Emmanuel Macron lui a adressé un exemplaire du livre Madame Bovary de Gustave Flaubert et l'ouvrage The Plague, The Fall, Exile and the Kingdom, and Selected Essays d'Albert Camus.

Enfin, le chef de l'État a fait don d'une maquette de la fusée Ariane 5 à Kamala Harris, la vice-présidente des États-Unis. Un cadeau en guise de clin d'œil à son premier déplacement ce mercredi, à Washington, au siège de la Nasa, où le président a notamment promu la candidature de l'astronaute Thomas Pesquet qui souhaite rejoindre le projet Artemis.

Ces attentions particulières viennent apaiser un premier jour de négociations sur les questions économiques. Emmanuel Macron a fustigé mercredi soir des subventions "super agressives" prévues dans le plan climat de Joe Biden, baptisé Inflation Reduction Act (IRA), et qui favorisent les produits "made in USA".