Visite d’État aux États-Unis : quel est le programme d’Emmanuel et Brigitte Macron ?

La visite est hautement symbolique. Sur fond de guerre en Ukraine, d'inflation et de guerre commerciale, Emmanuel Macron se rend pendant trois jours aux États-Unis. Pour cette première journée de visite, le président de la République est attendu au siège de la Nasa où il parlera de coopération spatiale avec la vice-présidente des États-Unis Kamala Haaris.

Pour l'occasion, le président français sera accompagné des deux astronautes tricolores Thomas Pesquet et Sophie Adenos. Puis, direction le Capitole où est organisé un déjeuner avec le groupe biodiversité du Congrès américain pour échanger sur la transition énergétique. Emmanuel Macron se rendra ensuite au cimetière militaire d'Arlington. Il déposera une gerbe sur la tombe du Soldat inconnu, avant d'aller décorer des vétérans américains de la Seconde Guerre mondiale à l'ambassade de France.

Un premier dîner "privé" avec les Biden

Le couple présidentiel partagera dans la soirée un premier dîner avec Joe et Jill Biden. Un dîner privé qui devrait avoir lieu dans un restaurant de Washington.

Car c'est seulement ce jeudi, qu'Emmanuel et Brigitte Macron seront reçus à la Maison Blanche avec tout le faste protocolaire - hymnes nationaux, passage en revue des troupes et 21 coups de canons - avant le dîner d'État, en présence de plusieurs centaines d'invités. Le point d'orgue de la visite avant que le chef de l'Etat ne s'envole vendredi pour la Nouvelle-Orléans, où il compte défendre la francophonie. Emmanuel Macron sera alors le troisième président français à s'y rendre, après Charles de Gaulle et Valéry Giscard d'Estaing.