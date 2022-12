Tête-à-tête avec Biden, grand dîner chic… Emmanuel Macron continue sa visite d'État à Washington

Changement de décor et de costume pour le président de la République à Washington. Si mercredi Emmanuel Macron a appelé à resynchroniser la France et les États-Unis, les deux couples présidentiels ont terminé la journée sous le signe de la convivialité, dans un restaurant italien. Ce jeudi, le chef de l'État est reçu en grande pompe à la Maison-Blanche.

Un entretien de 90 minutes

C’est la journée du faste protocolaire. À 9 heures à Washington, ou 15 heures à Paris, le Président et la Première dame seront accueillis à la "White House" pour une cérémonie haute en couleur avec les hymnes nationaux, le passage en revue des troupes et pas moins de vingt-et-un coups de canon. Juste après, Emmanuel Macron sera reçu dans le bureau ovale pour un entretien avec Joe Biden qui devrait durer près d’une heure et demi. Les deux dirigeants s’exprimeront à l’issue lors d’une conférence de presse conjointe, puis se retrouveront quelques heures plus tard pour le très chic dîner d’État. Entre 300 à 400 invités sont attendus sous une grande tente dans les jardins de la Maison-Blanche.

Europe 1 parmi les rares journalistes présents

L’ensemble des membres de la délégation française y est convié, dont les chefs d’entreprises Bernard Arnault, le PDG du groupe LVMH ou encore Patrick Pouyanné, le PDG de TotalEnergies. Tenue de soirée exigée : les smokings et robes de soirée seront de rigueur. Quant au menu, les fins gourmets apprécieront le homard, le caviar, les fromages américains ou encore le gâteau à l’orange. La soirée sera également marquée par un toast des Présidents, auquel seulement une petite dizaine de journalistes, dont Europe 1, pourront assister suite à un tirage au sort. En effet, il y a tellement d’invités que le nombre de places pour la presse est limité. Le lendemain, lors de la dernière journée de la visite d'État d'Emmanuel Macron, ce dernier se rendra cette fois-ci à la Nouvelle-Orléans, une étape "symbolique" pour cette terre chargée d'histoire française.