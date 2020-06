Coronavirus : plus d'un million de cas recensés en Amérique latine et aux Caraïbes

Le nombre de cas confirmés d'infection au coronavirus a dépassé dimanche le million en Amérique latine et aux Caraïbes, dont la moitié au Brésil, selon un bilan réalisé par l'AFP à partir de données officielles. Depuis le début de l'épidémie, un total de 1.016.828 cas de Covid-19 ont été officiellement recensés en Amérique latine et aux Caraïbes, dont 514.849 au Brésil, de loin le pays de la région le plus touché par la maladie.

Le Brésil est, avec 29.314 morts recensés dimanche par le ministère de la Santé, le quatrième pays du monde en termes de mortalité due au nouveau coronavirus derrière les Etats-Unis (103.781 morts), le Royaume-Uni (38.376) et l'Italie (33.340), mais devant la France (28.771) et l'Espagne (27.125).

"Jeunes et sportifs"

Face à la propagation de la maladie, l'appel du président Bolsonaro à une reprise des championnats de football a été mal accueilli, le directeur sportif du Sao Paulo FC et ancienne idole du Paris SG, Raï, l'appelant à démissionner. "Comme les footballeurs sont jeunes et sportifs, le risque de mort s'ils attrapent le virus est infiniment réduit", a déclaré M. Bolsonaro, ouvertement contre les mesures de confinement au nom de la préservation de l'économie.

Le président brésilien a ensuite participé à un rassemblement avec ses partisans à Brasilia, devant le palais présidentiel, bravant une nouvelle fois les recommandations sanitaires tout en se gardant cette fois de toucher les mains de la foule.

Avec 164.476 personnes contaminées, le Pérou est le deuxième pays d'Amérique latine le plus touché.