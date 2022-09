Charles III : le récit de sa venue dans un petit restaurant bourguignon en 1990

Le nouveau souverain britannique, Charles III, aime beaucoup la France. Il a d'ailleurs souvent traversé la Manche pour visiter l'Hexagone et notamment la Bourgogne un jour de décembre 1990. De passage dans la ville d'Autun, il en avait profité pour déjeuner au Petit Rolin, un restaurant typique de la région. La trace de son passage est encore présente, grâce à un autographe, laissé dans le livre d'or de l'établissement.

Geneviève Lamy, la propriétaire des lieux garde un souvenir intact de ce dimanche 2 décembre 1990. Le service touche à sa fin lorsque le Chanoine de la ville déboule au Petit Rolin pour annoncer l'arrivée d'un invité de marque. "Il nous prévient en nous disant 'je vais vous amener quelqu'un de célèbre' et il nous dit 'c'est le Prince Charles. Occupez-vous en bien car il a vraiment besoin de manger'. Et en effet, peut-être 20 minutes plus tard, il revient, il ouvre la porte et c'était vraiment le Prince Charles", raconte-t-elle.

"Il a vraiment discuté avec nous, il était charmant"

Féru d'art roman, le Prince Charles vient tout juste de visiter la cathédrale du XIIe siècle qui trône dans la ville. Il prend ensuite place à table et commande. "Il a mangé un crapiaux sans jambon. C'est une des spécialités de chez nous. C'est une grosse crêpe avec de l'œuf, des pommes de terre, de la salade à côté et du fromage blanc dessus. Ça tient au ventre (rires)".

La table où le prince Charles a déjeuné.

Jean-Luc Boujon/Europe 1

Bien évidemment sa présence dans ce petit restaurant n'est pas passé inaperçu. "J'avais une grande tablée de jeunes de l'école militaire au fond du resto et quand ils ont vu rentrer le Prince Charles, ils se sont tous mis au garde-à-vous. Et le Prince Charles était vraiment très surpris sur le coup", se souvient Geneviève Lamy.

La patronne du restaurant garde un excellent souvenir du monarque. "Il a vraiment discuté avec vous, il était charmant. Et il parle parfaitement le français". La table du Prince Charles existe donc toujours, près du mur, avec sa petite lampe colorée. Mais désormais, pour passer une soirée royale, c'est la table "du roi Charles III" qu'il faudra demander à Geneviève Lamy.