Charles III proclamé roi : quels sont ses privilèges insolites ?

Qui n’a jamais rêvé de ne pas payer d’impôts ? C’est le cas du roi d’Angleterre. En héritant à la mort de la reine Elizabeth II d’une fortune estimée à 1 milliard d’euros et 100 millions de revenu par an, il n’est soumis à aucun impôt.

Et en cas de dépense imprévue, la reine avait directement fait installer un distributeur de billets, directement dans le château de Buckingham.

Autre privilège très confortable : nul besoin de permis de conduire ou de passeport pour voyager dans le monde. Le roi peut se rendre partout sans être contrôlé. Également, si le roi enfreint une loi, il n'a pas besoin d’avocat car il bénéficie d’une immunité judiciaire totale contre toute poursuite civile ou pénale.

Le roi Charles III doit aussi se préparer à fêter non pas une fois mais deux fois sont anniversaire dorénavant. D'où vient cette faveur royale ? Son anniversaire sera célébré la première fois en famille le 14 novembre, jour de sa naissance, et la deuxième fois en public, mi-juin, car il s'agit du jour le plus ensoleillé de l’année !

Charles, roi des océans

Charles III devient donc samedi roi d’Angleterre mais également roi des océans. Ainsi, il possède tous les dauphins, cygnes ou baleines se trouvant dans ses eaux. Connaissez- vous Simon Armitage ? Il s'agit de son poète personnel, entièrement dédié à louer la gloire de son roi. Une nouvelle vie commence pour le père de Harry et William.