«Charles III n’aura pas la même habilité que sa mère pour régner», prédit Dimitri Casali

Dimitri Casali était l'invité du Grand Rendez-Vous d'Europe 1/CNews/Les Echos ce dimanche matin. Au micro de Sonia Mabrouk, l'historien a émis des doutes sur la capacité du nouveau roi Charles III à régner avec autant de talent que sa mère, la reine Elizabeth II.

"Le nouveau roi n'a pas la même popularité qu'Elizabeth II"

"Elle avait cette puissance tutélaire. Et je suis assez inquiet au sujet du futur roi Charles III. Je pense qu'il n'aura pas la même habilité. Il faut se rendre compte qu'Elizabeth a été formée par Winston Churchill. Il faut le rappeler, c'est quand même une reine extraordinaire qui a tout connu", souligne Dimitri Casali au micro de Sonia Mabrouk.

L'historien explique qu'Elizabeth II a "régné dans son entièreté" et pense que "Charles III aura bien des problèmes". "Il n'a pas la même aura et la même popularité bien sûr, mais peut-être pas non plus le même talent", assure-t-il. Dimitri Casali constate ce "manque de talent" dans les prises de positions de Charles III. "Son grand œcuménisme, cette ouverture aux autres religions. Certes, c'est bien, mais il faut quand même rappeler qu'il est le chef de l'Église anglicane et je ne sais pas si justement il n'y aura pas un paradoxe. Donc le sacré de la reine dépendait davantage de sa personne que de l'institution. Et, Charles doit prendre le relais de l'institution. Alors, va-t-il accepter l'onction sacrale sur le front ?", interroge l'historien.

"Charles III va marcher sur des charbons ardents"

"Normalement, il devrait accepter tous ces signes religieux. Mais on va bien voir dans ces réactions qu'il est très œcuménique, il est ouvert, tellement ouvert. La diversité, c'est bien. Mais, aujourd'hui, dans une société multiculturelle comme l'Angleterre, qui n'est pas laïque comme la nôtre, Charles III va marcher sur des charbons ardents. On a bien vu que la monarchie britannique avait besoin aussi de se renouveler, de se moderniser, de changer". Mais le roi Charles III a déjà 73 ans. Dimitri Casali a donc des doutes quant à sa capacité à moderniser l'institution.