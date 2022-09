«Il a eu un bon professeur» : Charles III sera-t-il à la hauteur des attentes ?

Quel roi sera Charles III ? Celui que l'on a longtemps moqué et caricaturé, endosse les habits de chef d'État avec un très lourd héritage : celui d'une souveraine unanimement respectée, au règne d'une durée inégalée. Charles va-t-il souffrir de la comparaison ? On peut le penser. Pourtant ses sujets semblent l'avoir accueilli avec une certaine bienveillance.

"Ce sera un bon roi"

Des premières déclarations appréciées par ses sujets, des ovations à chaque apparition publique. Les premiers pas du roi Charles III sont généralement salués par les Britanniques. "Je crois qu'il a besoin de diriger le pays. Entre lui et Camilla, le futur s'annonce bien, ce sera un bon roi", lance une londonienne.

Mais aura-t-il la même stature que sa mère, Elizabeth II ? "Wait and see", dit-on ici sobrement. Mais Caroline, Ellen et Philippa rappellent qu'il a quand même été à bonne école. "Il a longtemps observé sa mère et il a eu un bon professeur", "sa maman lui a appris beaucoup et lui-même a déjà beaucoup fait pour le pays", "sa mère l'a bien élevé, il fera très bien le job et on a entièrement confiance en lui", témoignent-elles.

Un homme préparé à être roi depuis son enfance

Gary, jeune père de famille, exprime la même confiance. "N'oubliez pas qu'il est préparé à ça depuis toute sa vie, donc il sait comment faire et il sait comment suivre les pas de sa mère."

Un autre londonien interrogé au micro d'Europe 1 se dit convaincu qu'il saura gagner le cœur des Britanniques : "Je pense qu'il a eu une mauvaise réputation au moment de la période Diana, mais je crois que, comme sa mère, il va devoir obtenir notre affection et notre soutien."

Un monarque en rupture avec le règne de sa mère ?

Son vrai défi, maintenant, selon Maureen, faire la preuve qu'il peut être un monarque proche des gens, mais aussi conscient des problèmes de son temps : "Être attentif aux changements qui s'annoncent dans le monde, les questions planétaires, le changement climatique, les problèmes du peuple, la crise énergétique, tout cela, ça va lui faire beaucoup de choses à prendre en compte."

>> LIRE AUSSI - Charles III, un roi en rupture avec le règne de sa mère Elizabeth II

Dans un pays en proie aux difficultés sociales et économiques, Charles s'est engagé lors de sa proclamation à assurer la paix, l'harmonie et la prospérité de son royaume, il n'a plus qu'à démontrer maintenant que ce n'était pas qu'une formule.