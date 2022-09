Mort d'Elizabeth II : Charles III, un roi qui aura passé sa vie à attendre d'accéder au trône

Elizabeth II, la monarque à la longévité record, a préparé sa succession. Son héritier, qui était le premier dans l'ordre de succession au trône du Royaume-Uni et des États du Commonwealth est son fils aîné, le prince de Galles, désormais Charles III. Ces dernières années, Elizabeth II l'avait conforté en lui déléguant de plus en plus de missions, notamment en mai dernier, le discours du Trône au Parlement, l'une des fonctions les plus importantes de la monarchie britannique.

Charles III aura passé sa vie à attendre

Le prince Charles est donc devenu le roi Charles III, à la seconde même où la reine Elizabeth II a rendu son dernier souffle. La proclamation a été actée samedi à 11 heures, une simple formalité constitutionnelle.

À 73 ans, Charles III aura donc passé sa vie à se préparer à régner. Il détient désormais deux records : après 70 ans, sept mois et deux jours d'attente, il est l'héritier qui aura le plus patienté pour accéder au trône. Et il rentre aussi dans l'histoire en devenant le monarque britannique le plus âgé à être couronné.

Comme sa mère, qui avait bousculé la tradition, on s'en souvient, en conservant son prénom de naissance le jour de son accession au trône, Charles n'a pas opté pour l'un de ses trois autres prénoms de baptême, Artur, Philippe ou George, en tant que souverain du Royaume-Uni et des nations du Commonwealth.

Un choix que l'on peut qualifier de courageux puisque ses deux prédécesseurs, Charles Ier en 1625 et Charles II en 1651, n'ont pas véritablement marqué la monarchie britannique. Comme l'avait annoncé Elizabeth II lors de son jubilé de platine en février dernier, son épouse Camilla Parker-Bowles est désormais reine consort aux côtés de Charles III.