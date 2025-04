La Bourgogne-Franche-Comté débloque 35 millions d’euros pour ses agriculteurs et viticulteurs sinistrés

Face aux pertes records subies par les agriculteurs et viticulteurs en 2024, la région Bourgogne-Franche-Comté mobilise 35 millions d’euros de fonds européens. Une aide précieuse pour les exploitants durement touchés par les aléas climatiques et sanitaires ces derniers mois.





La Bourgogne-Franche-Comté a annoncé mercredi vouloir mobiliser 35 millions d'euros de fonds européens pour soutenir les agriculteurs et les viticulteurs qui ont subi plus de 30% de pertes sur leurs exploitations agricoles en 2024.

Ces pertes sont essentiellement dues à la fièvre catarrhale ovine ou à des catastrophes naturelles. Pour bénéficier de cette aide, qui peut aller jusqu’à 23.000 euros, il est possible de faire une demande d'ici au 23 mai. Pour Marie Giraud, viticultrice en Bourgogne, cette aide était plus que nécessaire.

Une récolte presque en totalité détruite

En 2024, des aléas climatiques lui ont fait perdre 86% de sa récolte dans ses vignes, ce qui représente une perte de 70.000 bouteilles et conduit à moins de ventes en 2025.

"J’avais déjà perdu plus de la moitié de la récolte. Il y avait des bourgeons qui étaient vraiment sortis et avec le gel, ça a tout détruit. Ensuite, on a eu des excès d’eau. C’est cette perte qui fait que la trésorerie s’est très tendue : on ne peut pas forcément payer les factures", déplore-t-elle avec désarroi au micro d'Europe 1

Une bouffée d'air frais

Face à des difficultés de trésorerie, cette aide financée par des fonds européens et proposée par la région est une véritable bouffée d'oxygène pour la viticultrice. Elle a déjà reçu les documents pour la réclamer.

"C'est un souffle d'avoir un peu de trésorerie qui arrive à cette période. Moi, ça me rassure, en plus ça concerne quand même énormément d'agriculteurs et de viticulteurs bio", explique la vigneronne.

Cette aide peut s'étendre jusqu'à 23.000 euros, soit 10% du chiffre d'affaires de la viticultrice, ce qui ne couvre pas ses pertes, mais lui permettrait de se remettre sur les rails.