Charles III va-t-il prolonger la tradition de la red box ?

Le roi Charles III poursuivra-t-il la tradition de la "red box" ? Cette fameuse mallette rouge de la monarchie parlementaire britannique qui sert à transmettre des documents confidentiels et toutes sortes de notes ? La reine Elizabeth II n’y démordait pas, tous les jours, elle ouvrait cette boîte rouge pour se tenir au courant des affaires du monde.

La reine ouvrait cette boîte tous les jours

Elizabeth II avait pris l'habitude d'ouvrir cette petite boîte rouge tous les matins, à 10 heures. La reine dérogeait à la règle uniquement pour Noël et pour Pâques. Elle avait même été photographiée devant sa mallette rouge le jour des 70 ans de son règne. Buckingham Palace avait d'ailleurs diffusé cette photo sur les réseaux sociaux.

Dans cette boîte, Elizabeth II recevait quotidiennement son courrier, les grands journaux nationaux, mais aussi toutes sortes de notes qui lui permettaient de se tenir informée des lois en discussion au Parlement ou dans les autres pays du Commonwealth.

Une version de la boîte en noir existe

Elle y retrouvait aussi tous les documents qui nécessitaient d'apposer sa signature avec ses initiales ER, pour Elizabeth Regina, reine Elizabeth. On raconte que son père lui avait conseillé de renverser la pile de documents qu'on lui soumettait et de toujours commencer par la lecture des dernières feuilles. Car, lui aurait-il dit, 'on te mettra ce qu'on ne voudrait pas que tu lises au fond de la boîte'.

Reste à savoir si le roi Charles III poursuivra la tradition à l'heure de la signature électronique et des applications mobiles. En tout cas, le système de boîte rouge reste aujourd'hui encore en vigueur dans la vie politique britannique, puisque ces boîtes d'expédition sont régulièrement utilisées par les ministres pour transporter leurs documents qui nécessitent un haut niveau de sécurité. Même si une version de voyage de la boîte existe également en noir, conçue pour être un peu moins visible et moins encombrante.