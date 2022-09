Charles III, un roi en rupture avec le règne de sa mère Elizabeth II

La reine Elizabeth II est décédée ce jeudi à l'âge de 96 ans, dans sa résidence écossaise de Balmoral. À 73 ans, son fils, le prince Charles, devient officiellement roi et devient Charles III. Un roi qui, comme sa mère, ne sera pas sourd, aveugle et muet et qui continuera d'interférer dans la politique britannique. "Je crois qu'il y a une carte politique pour le roi Charles III à jouer", affirme le spécialiste des têtes couronnées, Stéphane Bern, au micro d'Europe 1 vendredi. "Il fera comme sa mère et cachera ses opinions personnelles mais il continuera à s'engager comme roi, c'est évident."

"Il va réduire la monarchie à sa plus simple expression"

Un homme qui devrait devenir un monarque bien différent de sa mère. "Il a prévenu qu'il y aurait des ruptures, ce sera certainement un roi de transition, son couronnement sera beaucoup plus simple et il n'y aura pas le faste du couronnement de la reine en 1953. Il a prévenu qu'il ne serait pas le défenseur de la foi, mais le défenseur des fois", explique Stéphane Bern.

"Il va réduire la monarchie à sa plus simple expression et il a prévenu que ses frères n’auraient plus aucun rôle. Il a prévenu que la monarchie, ce sera Charles, Camilla, William, Kate et les trois petits. Et que les branches collatérales devraient travailler, arrêter de vivre dans les palais, qu'il n'y aurait plus de garde du corps, de police, que chacun doit se débrouiller", poursuit-il.

"Ce sera un grand roi"

Le prince Charles souvent mal compris, mal aimé, accède au trône après les 70 ans de règne de sa mère Elizabeth II. "Les Anglais sont loyalistes, donc ils reviendront vers lui. Il s'en est pris plein la figure toute sa vie sur son épouse et le reste. Au fond, c'est un homme bien, il a des convictions extrêmement solides. Ce sera un grand roi", prévient Stéphane Bern.

Sera-t-il le premier roi écolo ?

Charles Philip Arthur George est un homme qui porte des sujets brûlants d'actualité comme le réchauffement climatique, la déforestation, la diversité, l'architecture. "Je sais que beaucoup de vos pays ressentent déjà l'impact dévastateur du changement climatique. Je ne peux donc que vous exhorter, en tant que décideurs du monde, de trouver un moyen de surmonter nos différences afin que nous puissions tous nous mettre au travail ensemble pour sauver cette précieuse planète et sauver l'avenir menacé de nos enfants", avait-il déclaré lors de la COP 26, en novembre 2021.