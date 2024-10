Attentat contre un avion en 1994 : Washington offre 5 millions de dollars pour toute information

Les Etats-Unis offrent une récompense de cinq millions de dollars pour toute information liée à l'explosion d'un avion qui a fait 21 morts au Panama en 1994, imputée au groupe libanais Hezbollah. Le vol Alas Chiricanas 901 avait explosé après avoir décollé d'un aéroport de la province de Colon dans la nuit du 19 juillet 1994. Tous les passagers - pour la plupart membres de la communauté juive de ce pays d'Amérique centrale - avaient été tués, dont trois Américains.

Une offre positivement accueillie par les familles des victimes

"Le bureau américain du directeur du renseignement national estime que le Hezbollah était responsable de l'explosion de l'AC 901", indique un communiqué publié par le département d'Etat américain et l'ambassade américaine au Panama. "Après l'attaque, un individu du nom d'Ali Hawa Jamal, également décédé dans l'attentat, a été identifié comme étant le suspect qui transportait la bombe à bord de l'avion", ajoute le communiqué. L'offre de récompense a été saluée par des proches des victimes.

"Savoir que les Etats-Unis et la justice internationale n'ont pas oublié cette affaire est extrêmement important", a déclaré à l'AFP Ana Karina Smith Cain, dont le grand-père est décédé dans l'explosion de l'avion. "Cela a été une journée extrêmement tragique et une douleur indescriptible pour les familles des victimes. Espérons qu'à un moment donné, les responsables pourront être traduits en justice", a-t-elle ajouté. Après un an d'échanges de tirs entre le Hezbollah et Israël, l'armée israélienne a lancé le 23 septembre une campagne de frappes aériennes massives au Liban, visant notamment les bastions du Hezbollah soutenu par l'Iran.