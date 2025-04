Week-end à Juan les Pins pour les 100 ans des Fitzgerald / Le soufflé

Tous les week-ends, à 6h51 et 8h20, évasion touristique et gastronomique avec Vanessa Zhâ et Olivier Poels. Ils nous font découvrir quelques pépites du patrimoine, et des bons plans en France et à l'étranger. De quoi vous faire voyager !

Pour fêter les 100 ans du séjour de Fitzgerald sur la Riviera ! Alors là vous vous dites mais comment il se retrouve sur le cap d’Antibes alors qu’a l’époque au début des années 20 c’était pas encore en vogue… Et bien Grace à Colpolter ! (Tapis musqiue). Colporter rencontre a Montparnasse Picasso, Fernand Léger- leur musée ne sont pas loin d’Antibes, allez-y ! ils l’invitent dans le sud. Là il tombe sous le charme du Cap d’Antibes, vierge ! Il écrit à ses amis New-yorkais, les Murphe et les Fitzgerald pour qu’ils viennent. Ce qu’ils font. Scott et Zelda cherchent une maison à louer : ce sera la Villa st Louis, qui surplombe la méditerranée… Et c’est dans cette villa qu’il commence à écrire « Tendre est la nuit », où l’on retrouve tout le charme de la Riviera. On est en 1925, Gatsby Le magnifique vient d’être publié.

Et cette villa existe toujours ?

Ouiii C’est l’Hôtel Belles Rives. Raffiné. Loin du bling bling . Il est géré par la même famille depuis 1929 ! La famille Estène chauvin. Marianne gère avec son fils désormais cette institution. C’est elle qui a su entretenir l’histoire et le charme du lieu dans un style art déco. Une femme exceptionnelle. Elle a lancé entre autres le prix littéraire Fitzgerald. Pour le centenaire il y a une chouette programmation des événements littéraires, des expériences et des diners thématiques. Alors Vous pouvez venir au Belles rives même si vous n’y dormez pas : Déjeuner sur la terrasse panoramique -presque les pieds dans l’eau, à l’ombre des pins- déguster un cocktail au Bar Fitzgerald, profiter de la plage, de son club de ski nautique. C’est là qu’il est né !!! Ni aux Usa, ni sur un lac Suisse ! il a été inventé en 1932 par un Antibois : pêcheur l’été /moniteur de ski l’hiver Leo Romand…il a testé ses spatules en bois tracté par un bateau …et voilà la mode était lancée

Fiche Pratique Hôtel Belles rives https://www.bellesrives.com/

LE SOUFFLÉ

Un plat un peu désuet que l’on appréhende toujours à réaliser avec cette petite inquiétude lorsqu’on ouvre la porte du four…On attribue cette recette à un très célèbre chef du 18e siècle : Antoine Beauvillier, star de son époque qui ouvrit au Palais Royal un des premiers grands restaurants de l’histoire, le Beauvillier. Il a mis au point cette recette que le « tout Paris » venait déguster. Parmi ses illustres clients : les frères Montgolfier à qui recette aérienne un peu magique aurait peut-être été à l’origine de l’invention de la montgolfière : le principe est le même : en chauffant, l’air contenu dans la préparation monte et pousse l’appareil vers le haut

Salé ou sucré, le soufflé se décline de 1001 façons, avec toujours les mêmes ingrédients de base : des œufs, du beurre, de la farine et du lait.

25 gr de beurre et 25 gr de farine pour réaliser un roux / 25 cl de lait permet d’obtenir une béchamel / on ajoute 3 jaunes d’œuf à froid et 75 gr de fromage râpé / on monte les 4 blancs en neige avec une pincée de sel et on mélange doucement / On beurre et on farine un moule avant de verser la préparation / 20’ à 180° sans ouvrir la porte de four !!!!

Une version sucrée ?? On ajoute 30 gr de sucre à la place du fromage, des zestes d’oranges et un trait de Grand Marnier.