Week-end à Berck dans la station des cerfs-volants et chars à voile / Les croquettes de pomme de terre

Vanessa on part dans le Pas-de-Calais …

Sur la plus longue de ses plages. Une idée ? 12 km de sable. Le berceau du char à voile ? Berck.

Qui est aussi le berceau du cerf-volant. Figurez-vous que c’est la qu’a été prise la 1ere photo aérienne prise d’un cerf-volant …en 1837. Une sorte d’ancêtre du drone. Si je vous parle de tout ça c’est que ses fameuses rencontres internationales des cerfs-volants arrivent à grands pas. Notez bien : C’est du 12 au 21 Avril, en pleines vacances de Pâques. Et 500 cervolistes réunis sur une semaine, Ca attire les foules.

Donc on s’organise dès aujourd’hui ! C’est quoi le programme ?

Des démonstrations : on se croirait à des séquences de patinage artistique mais dans le ciel. Ils ont des figures imposées, à 2 ou à plusieurs. C’est bluffant, ils manient ca avec dextérité, une précision. En particulier les mega team de 10 qui arrivent a dessiner des tableaux incroyables comme une voiture qui roule, les roues s’actionnent. C’est le rendez-vous de l’émerveillement et des surprises. Les Colombiens vont nous en réserver justement. Cette année ils sont les invités d’honneur, ils ont une véritable culture du cerf-volant ! Et puis pour ceux qui sont tentés, il y a des ateliers de fabrication.

On peut en acheter aussi ? Oui.

Ah, tant mieux moi je n’ai pas de patience ! vous nous disiez que Berck était aussi le berceau du char à voile…

Le sport numéro 1 au début 20ème. Qu’on doit à Louis Blériot. Pour la petite histoire, à l’origine ça ne s’appelait pas un char à voile mais un aérophage. Du char à voile on peut toujours en faire évidemment ! On n’hésite pas une seconde ! Comme on n’hésite pas non plus une seconde pour faire un tour en kayak en Baie d’Authie, la petite sœur de la Somme… On peut y admirer des phoques. Ils remontent la rivière de l’Authie, et vont s’installer par groupe de 2/3 sur les bancs de sable qui se découvrent a marée basse. Effet whaouuu. Et nous on s’installe pour dormir au camping la Guinguette ou l’hôtel le Neptune : vue sur mer !!!!

Les rencontres internationales des Cerfs-volants : https://www.berck-tourisme.com/fr/decouvrir/les-rencontres-internationales-de-cerfs-volants-2025

Office du tourisme de Berck : www.berck-tourisme.com

L’hôtel le Neptune https://hotelneptuneberck.com/

Le camping : la ginguette https://www.camping-laguinguette.com/

Ail des ours et croquettes de pommes de terre

L'ail des ours

Si vous aimez les saveurs de l’ail mais que vous éprouvez quelques difficultés à le digérer, l’ail des ours est fait pour vous. Cette petite plante aux fleurs blanches qui pousse à l’état sauvage est vraiment bluffante. En effet, ses feuilles d’un beau vert ont une saveur intense d’ail. Ses feuilles ressemblent à celles du muguet et on le trouve du mois d’avril à juin généralement près des cours d’eau. Attention de ne pas le confondre avec le muguet (toxique) justement…mais l’odeur n’a rien à voir.

La plante doit son nom aux ours qui, après avoir hiberné, en mangeaient de grande quantité pour se purger. L’ail des ours (également nommé ail sauvage ou ail des bois) est probablement originaire d’Asie. Elle est très riche en vitamine C et s’est invitée dans la cuisine récemment avec la mode des cuisiniers-cueilleurs. Il se digère mieux que l’ail et se montre même efficace contre les maux de ventre et les ballonnements.

Il contient moins de composants sulfurés que l’ail, mais il donne lui aussi mauvaise haleine.

On peut le mélanger avec du fromage frais et le tartiner / l’ajouter à des œufs pour une omelette / dans une mayonnaise / dans un quiche / une huile (tiède et laisser infuser) / un beurre

Surtout, un délicieux pesto : dans un mixer ou un mortier, une poignée de feuilles, avec du parmesan, des pignons de pin (ou des noisettes) et d’huile d’olive.

Les croquettes de pommes de terre de mon enfance

Voilà un des plats qui a marqué mon enfance : les croquettes de pommes de terre que l’on mangeait le dimanche midi avec un poulet ou un rosbeef.

Mais si cet accompagnement est souvent préparé en Belgique ou la pomme de terre est mangée sous toutes ses formes, elle serait bien née en France. On attribue son invention au chef Antoine Beauville qui officiait à la Grande Taverne de Londres à Paris au début du 19e siècle.

C’est une recette qui permet de recycler les restes de purée de pomme de terre. Il ne faut pas les confondre avec les “croquettas” espagnoles qui sont élaborées à base sauce béchamel.

Voici la recette de base :

Cuire 500 gr de pommes de terre à chair ferme / les réduire en purée et ajouter 2 jaunes d’œuf, 70 gr de beurre, sel et poivre / Il faut obtenir une pâte assez solide (laisser refroidir) / réaliser des boudins et couper des croquettes de 5/6 cm de long / réaliser une panure à l’anglaise (farine, œufs battus et chapelure) / Frite à 180°

Pour s’amuser, et si on veut en faire un plat, on peut y ajouter du fromage râpé, des dés de jambon et des herbes.

Autre variante intéressante : un émietté de thon et des tomates confites.