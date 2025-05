Maisons d'hôtes et activités dans les pins à Hossegor / Le lieu

Tous les week-ends, à 6h51 et 8h20, évasion touristique et gastronomique avec Vanessa Zhâ et Olivier Poels. Ils nous font découvrir quelques pépites du patrimoine, et des bons plans en France et à l'étranger. De quoi vous faire voyager !

On part dans les Landes

Entre Océan lac et pins. La plus grande forêt de pins d’Europe. Et j’ai justement trouvé LA maison d’hôtes qui réunit tout, au milieu des pins. Elle se trouve à Soustons, pas loin de Seignosse et d’Hossegor. Le Salty woods Lodge. 2 beaux et grands lodges en bois design, 5 chambres avec chacune sa petite terrasse. En ce moment la Chambre est a 109 euros petit-déjeuner inclus.Le couple qui tient ce petit cocon ouvert sur la nature c’est le plus du lieu. Lynn et Kristoff, Un jeune couple d’allemands, très sportifs, des surfeurs -On est en Californie française- Très portés sur le bien-être mais sans être bobos ! Kristoff vous prépare un petit dej végétarien incroyable. Moi qui ne suis pas très vegan, j’ai été séduite : pancakes a la banane, acai bowl ..vous m’en donnerez des nouvelles. Donc un lieu ideal pour déconnecter et se reconnecter. Dernier plus et pas des moindres vous pouvez louer la maison en intégralité l’été pour venir en famille ou entre amis. Beau terrain, Petite piscine, et barbecue…

Surf, balades a vélo qu’est-ce que vous nous conseillez d’autre ?

Et bien justement d’échanger votre vélo contre une trottinette électrique…tout terrain. Un vélo cross mais sans selle. Assez sportif. C’est une activité proposée par Izirider. Et ca pour traverser la foret de Seignosse c’est ultra sympa entre amis. Si vous préférez l’option vélo, je vous conseille de faire le tour de la Ville d’Hossegor. Qui avant d’être la station balnéaire des sports élégants était une terre d’écrivains au début des années 20. Le poète belge rosny crée le mouvement littéraire d’Hossegor avec d’autres amis écrivains dont Leon Blum. Leurs écrits attirent la grande bourgeoise bordelaise et biarrote. C’est comme ca que nait la station en 1923 avec ses élégantes maisons Basco landaise : mélange d’art déco et de régionalisme… Des villas il en reste près de 400 a découvrir en balade, avant un apéritif au coucher du coucher du soleil à la Villa Serren au bord du lac marin d’Hossegor .

LE LIEU NOIR OU JAUNE

Lieu jaune, noir ou colin, pas facile de s’y retrouver dans ces espèces de poissons à la fois proches et pourtant différentes

On va essayer d’y voir plus clair :

- Le colin est une dénomination assez vague, elle s’applique même au merlu (à tord). C’est le poisson le plus pêché dans le monde. Aujourd’hui, cette dénomination concerne le plus souvent une espèce : le colin d’Alaska. C’est l’archétype du poisson de pêche industrielle. On le trouve en abondance dans les mers du Nord

- Le lieu noir est le cousin du jaune, sa couleur est différente / gustativement moins intéressant / Il est pêché, comme le colin d’Alaska, de manière industrielle et souvent préparé et congelé à bord de grands bateaux-usine

- Le lieu jaune est le plus fin et franchement, il mérite l’intérêt des amateurs / il est issu d’une pêche côtière de petits bateaux sur la façade atlantique.

Mon choix se tourne vers le lieu jaune que l’on peut trouver frais et qui reste très abordable.Sa chair est fine et délicate, elle se sépare en pétales et le poisson a peu d’arrêtes.Comme beaucoup de poissons, il doit être choisi très frais, brillant ; on le trouve entier ou en filets.On peut le consommer cuit ou cru en tartare.

Attention, il cuit de peur comme on dit, il ne faut pas le brusquer.

J’aime le préparer très simplement, dans un poêle à feu doux avec une feuille de papier cuisson en dessous pour qu’il n’accroche pas.

Accompagnez-le d’une poêlée de salicornes et d’un beur blanc :

Réaliser une réduction d’échalotte, vinaigre et vin blanc / il en faut l’équivalent d’une c à s / Monter avec des morceaux de beurre froid