TousAntiCovid : 4,2 millions de téléchargements en France

La nouvelle version de l'application de traçage du Covid-19, rebaptisée "TousAntiCovid", a été téléchargée par 4,2 millions de personnes en France cinq jours après son lancement, a annoncé mardi la ministre déléguée chargée de l'Autonomie, Brigitte Bourguignon. "Par cette mise à jour conforme, 4,2 millions de Français ont téléchargé cette application à ce jour", a-t-elle déclaré devant l'Assemblée lors de la séance de questions au gouvernement.

Rebaptisée "TousAntiCovid", l'application remplace StopCovid qui avait été téléchargée seulement 2,6 millions de fois depuis le début juin - soit beaucoup moins que les applications britanniques et allemandes, citées en exemple par le gouvernement français, qui évoquent 15 à 20 millions de téléchargements dans ces deux pays. Sa fonction reste d'avertir ses utilisateurs lorsque ceux-ci ont croisé dans les deux dernières semaines, à moins d'un mètre et pendant plus de 15 minutes, un autre utilisateur contaminé par le coronavirus - et qui l'a déclaré dans le système.

L'application, qui a fait l'objet d'améliorations de forme et de contenu éditorial pour être rendue plus attractive pour les internautes, propose ainsi en temps réel un fil d'actualités sur l'épidémie, ainsi que des chiffres sur l'utilisation de l'application afin de créer un effet d'entraînement et de motivation.