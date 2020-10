EN DIRECT - Coronavirus : un premier Conseil de défense dans la matinée

EN DIRECT

Jour après jour, la menace du reconfinement prend corps en France, avec des indicateurs épidémiques qui continuent de se dégrader chaque soir. Plus de 26.000 cas de Covid-19 ont été détectés en 24 heures, tandis que le taux de positivité des tests atteint maintenant 17,8%. Dans ce contexte, un premier Conseil de défense est organisé mardi matin, avant une consultation des partis et des partenaires sociaux en fin de journée. Un second Conseil de défense, mercredi, devrait entériner les nouvelles restrictions prises face à la progression du virus.

La France n'est pas isolée en Europe, puisque de nombreux pays procèdent à un élargissement des restrictions, comme un couvre-feu en Espagne et un reconfinement en Irlande. Dans le monde, le coronavirus a fait plus de 1,15 million de morts. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les informations principales à retenir : Emmanuel Macron réunit deux Conseils de défense, mardi puis mercredi

Les reconfinements locaux ne sont plus exclus face à cette seconde vague

Les indicateurs épidémiques se dégradent encore

Les restrictions gagnent l'Europe entière, des incidents en Italie

Plus de 1,15 million de morts dans le monde

Deux Conseils de défense pour l'exécutif

Quel durcissement des mesures face au Covid-19 ? Le président Emmanuel Macron va réunir mardi matin puis mercredi matin deux Conseils de défense consacrés à l'épidémie. Entre-temps, son Premier ministre Jean Castex recevra mardi en fin de journée les responsables politiques puis les partenaires sociaux à Matignon.

Ces deux réunions autour de Jean Castex ont pour but d'évoquer "les durcissements envisagés dans la gestion de la crise sanitaire" du Covid-19, a indiqué Matignon à l'AFP. De telles consultations, semblables à d'autres organisées ces dernières semaines, paraissent précéder l'annonce d'un nouveau tour de vis, qui pourrait ensuite être acté mercredi matin.

Les reconfinements ne sont plus exclus

Ces Conseils de défense pourraient déboucher sur des reconfinements locaux, hypothèse qui fait son chemin au sein du gouvernement. "Le couvre-feu était indispensable, mais je crains que ça ne soit pas suffisant", confiait ainsi un ministre il y a quelques jours à Europe 1, quand un autre avouait : "Soyons honnête, le couvre-feu, c'est un pré-confinement".

L'épidémie continue de progresser en France

26.771 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés en 24 heures, selon les chiffres de Santé publique France publiés lundi. Il s'agit d'un ralentissement par rapport aux données de ce week-end, mais les chiffres sont habituellement plus faibles pour un lundi. Le taux de positivité des tests poursuit sa progression à 17,8%, contre 17% la veille, et seulement 4,5% début septembre.

357 nouveaux cas graves ont été admis dans les services de réanimation, un tel chiffre n'avait plus été atteint depuis avril. Au total, 2.761 personnes étaient hospitalisées en réanimation lundi (soit 186 de plus que dimanche) pour une capacité actuelle d'environ 5.800 lits que les pouvoirs publics comptent faire monter en puissance ces prochains jours. Le nombre de décès à l'hôpital s'est élevé à 258 pour la journée de lundi, portant le bilan total depuis le début de l'épidémie à 35.018 morts.

À l'hôpital, la seconde vague menace

Le "plan blanc" a été déclenché dans tous les hôpitaux du Grand Est. Cette demande est justifiée par la "situation sanitaire exceptionnelle", souligne l'Agence régionale de santé dans un communiqué. Au CHRU de Strasbourg, 100% des lits du service d'infectiologies sont occupés par des patients atteints du Covid-19. Des patients supplémentaires ont commencé à être accueillis dans les services de cardiologie, de pneumologie, de médecine interne et de gériatrie. Le Grand Est, très touché par la première vague, est la deuxième région à activer le plan blanc après l'Île-de-France.

Lors de la première vague, des patients de régions très touchées avaient été transférés dans des endroits moins atteints pour réduire un peu la pression. Mais ces transferts sont plus compliqués à mettre en oeuvre cette fois-ci car la deuxième vague touche tout le territoire, avertissent les spécialistes.

Les transports réduits en Ile-de-France dès mercredi soir

L'offre de transports en commun de la région parisienne va être réduite à partir de 21 heures dès mercredi, en raison d'une baisse de la fréquentation liée à l'instauration du couvre-feu, a annoncé lundi Ile-de-France Mobilités. L'offre du métro sera réduite "à environ un métro sur deux", de même que la fréquence des bus, sauf pour "les lignes de bus les plus fréquentées et des lignes desservant les hôpitaux" qui ne subiront aucun changement, a précisé l'autorité régionale des transports.

Les lignes de métro 4, 7 et 13 seront toutefois renforcées entre 20h et 21h, "pour faire face aux situations de surcroît de trafic", a-t-elle précisé. Du côté des trains et RER, l'offre sera également réduite à un train sur deux, "sauf pour les lignes où le temps d'attente est supérieur ou égal à 30 minutes en période normale", a-t-elle ajouté. Plus de détails dans notre article par ici.

Nouvelles restrictions en Espagne, incidents en Italie

Les régions espagnoles ont renforcé leurs restrictions pour limiter le nombre de cas de coronavirus qui augmente de manière "rapide" d'après le ministère de la Santé, dans un pays déjà sous le coup d'un couvre-feu nocturne.

En Italie, des milliers de personnes ont manifesté lundi soir dans plusieurs villes du pays contre la fermeture des restaurants et des bars à partir de 18 heures et de tous les théâtres, cinémas et salles de sport pendant un mois. Des incidents violents se sont notamment produits à Milan et Turin, les deux grandes villes du nord du pays, où la police anti-émeute a été déployée et a riposté à coups de tirs de lacrymogènes.

Plus de 1,15 million de morts

La pandémie a fait au moins 1,15 million de morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi en milieu de journée. Près de 43,1 millions de cas ont été officiellement diagnostiqués. Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 225.689 morts, suivis par le Brésil (157.397), l'Inde (119.014), le Mexique (88.924) et le Royaume-Uni (44.896).