Tennis : Arthur Fils souffre d'une fracture de fatigue, sa participation à Wimbledon incertaine

Forfait pour son troisième tour à Roland-Garros, le numéro 1 français Arthur Fils révèle souffrir d'une "fracture de fatigue" dans le bas du dos, là où des douleurs étaient apparues lors de sa victoire face à l'Espagnol Jaume Munar. Sa participation au tournoi de Wimbledon (30 juin-13 juillet) reste incertaine.

Le numéro 1 du tennis français Arthur Fils, contraint vendredi au forfait avant son troisième tour à Roland-Garros, a révélé samedi souffrir d'une "fracture de fatigue" dans le bas du dos, qui rend incertaine sa participation à Wimbledon (30 juin-13 juillet). "J'ai une fracture de fatigue. Je devais prendre une décision et on a décidé avec l'équipe qu'il valait mieux arrêter maintenant car en m'arrêtant maintenant, ça pourrait être pendant quatre à six semaines seulement. Si je poussais trop, ça aurait probablement été quelques mois", a expliqué le Français de 20 ans en conférence de presse.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Des douleurs au dos lors de son dernier match

Lors de son match du deuxième tour face à l'Espagnol Jaume Munar jeudi, le 14e joueur mondial avait souffert au niveau du dos. Vainqueur des deux premiers sets, il avait concédé les deux suivants, l'impuissance et la douleur se lisant sur son visage. Malgré la blessure, Arthur Fils était parvenu à arracher le cinquième set (6-4) pour se qualifier pour le troisième tour au terme d'un combat de 4h25, lui qui n'avait jamais gagné à Roland-Garros avant le premier tour face au Chilien Nicolas Jarry.

Concernant une éventuelle absence à Wimbledon, troisième tournoi du Grand Chelem de la saison où il avait atteint les huitièmes de finale en 2024, il a expliqué qu'il allait "essayer de voir si je (pouvais) être prêt, je ne suis pas du tout sûr, c'est entre grosses parenthèses, ça prendra le temps que ça prendra".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le Francilien avait déjà dû abandonner à l'Open d'Australie au troisième tour face à son compatriote Ugo Humbert, en raison d'une blessure à la cheville gauche.