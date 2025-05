EN DIRECT - Roland-Garros 2025 : suivez le deuxième tour du tableau principal

Le deuxième tour du tableau principal de Roland-Garros continue ce jeudi 29 mai, avec de nouveau des têtes d'affiche très attendues sur les courts de la porte d'Auteuil. Le court Philippe-Chatrier s'apprête de nouveau à vibrer avec notamment Richard Gasquet qui affrontera Jannick Sinner, pour, probablement, le dernier match de sa carrière.

Le N.1 mondial Jannik Sinner pour le possible dernier match professionnel de Richard Gasquet, Novak Djokovic pour Corentin Moutet : la journée sera riche en affiches pour les neuf Français engagés jeudi au 2e tour de Roland-Garros.

Gasquet face à la montagne Sinner

Vingt ans après avoir bluffé la planète tennis en battant à 18 ans seulement le N.1 mondial Roger Federer à Monte-Carlo, Richard Gasquet a rendez-vous avec le nouveau patron du circuit.

Alors qu'il dispute à Roland-Garros le dernier tournoi de sa carrière professionnelle à près de 39 ans, l'ex-enfant prodige du tennis français défie l'Italien Jannik Sinner au deuxième tour. "C'est sûr que l'affiche est belle quand tu es en fin de carrière et que tu joues peut-être ton dernier match. Je ne peux pas rêver mieux", s'est délecté Gasquet en prévision du match, programmé en deuxième rotation sur le court Philippe-Chatrier. S'il perd contre Sinner, le Biterrois aura droit à une cérémonie d'adieux sur le Central, quatre jours après celle qui a honoré Rafael Nadal et ses quatorze victoires porte d'Auteuil.

Membre comme Gasquet de la génération des "nouveaux Mousquetaires", Gaël Monfils (38 ans également) clôturera la journée sur le Central, contre le N.5 mondial Jack Draper. Guère amateur de terre battue, le Parisien (42e mondial) a pourtant déjà offert un peu de magie aux spectateurs français au 1er tour, en remontant deux sets de retard pour renverser au coeur de la nuit le Bolivien Hugo Dellien (90e).

Moutet-Djokovic, acte 3

Battu lors de ses deux premiers duels avec l'ex-N.1 mondial Novak Djokovic (actuel 6e), Corentin Moutet (73e) va tenter de prendre sa revanche jeudi face à un Djokovic vieillissant mais toujours alerte, comme il l'a rappelé en décrochant samedi son 100e titre à l'ATP 250 de Genève.

"À Rome l'année dernière, j'étais passé un peu à côté de mon match (contre Djokovic, NDLR), donc c'est l'occasion de faire les choses différemment", a anticipé le Français, vainqueur en trois sets au premier tour.

Revenu en 2025 dans la Ville éternelle juste avant Roland-Garros, Corentin Moutet y a décroché à 26 ans sa première victoire contre un membre du top 10 (le Danois Holger Rune), un succès qui a "cassé" une "barrière" selon ses propres mots.

Fils et Humbert en piste

Les N.1 et 2 du tennis français, Arthur Fils (14e) et Ugo Humbert (21e), doivent également disputer jeudi leur deuxième tour, respectivement contre l'Espagnol Jaume Munar (57e) et le Britannique Jacob Fearnley (55e).

En cas de victoire, les deux Tricolores atteindront, à 21 et 26 ans, le troisième tour pour la première fois de leur carrière à Roland-Garros. Arthur Fils lancera la journée à 11 heures sur le court Suzanne-Lenglen, tandis qu'Humbert la clôturera sur le Simonne-Mathieu.

Le sixième et dernier Français engagé jeudi dans le tableau masculin est Pierre-Hugues Herbert, opposé au jeune talent brésilien Joao Fonseca (65e) sur le volcanique court N.14.

Boisson-Jacquemot, objectif derby bleu

Tombeuses au premier tour de l'ex-N.3 mondiale Maria Sakkari et de la 22e mondiale Elise Mertens, Loïs Boisson (361e) et Elsa Jacquemot (138e) s'affronteront au troisième tour si elles s'imposent toutes les deux jeudi.

Née le 3 mai 2003, treize jours avant Boisson, Jacquemot défie l'Américaine Alycia Parks (52e), tombeuse surprise de la finaliste de l'édition 2023 Karolina Muchova (13e) pour son entrée en lice. Revenue d'une grave blessure au genou gauche, Boisson se mesure pour sa part à l'Ukrainienne Anhelina Kalinina (113e). La troisième rescapée tricolore au deuxième tour (sur neuf Françaises au départ), Léolia Jeanjean (100e), se mesurera à l'Australienne Daria Kasatkina (17e).