Roland-Garros : «Ça ne doit pas ressembler à un cirque», Jaume Munar en veut au public français

Battu par le Français Arthur Fils en cinq sets, l'Espagnol Jaume Munar a eu la défaite amère et a critiqué jeudi le "cirque" créé par le public de Roland-Garros, "le plus perturbant" du circuit selon lui. "Je vais être très clair sur le sujet du public, et je ne vais pas mâcher mes mots", a prévenu Munar après une question sur l'ambiance électrique qui a porté Fils vers la victoire sur le court Suzanne-Lenglen lors du deuxième tour.

Les spectateurs "chantent sans arrêt, interrompent continuellement"

"Qu'ils encouragent l'autre joueur, qu'ils crient, je suis habitué, j'ai l'expérience, en Amérique du Sud aussi, c'est très intense", a commencé le Majorquin de 28 ans. "Mais ce que je considère comme un manque total de respect - et ici, ça arrive souvent - c'est le fait qu'ils chantent sans arrêt, qu'ils interrompent continuellement. Et au final, cela empêche le jeu d'avancer".

"Ce n'est même pas une question d'impact émotionnel ou personnel, c'est simplement que le jeu ne peut pas se dérouler normalement", a-t-il estimé. "Ça paraît être un beau spectacle pour les spectateurs, mais il faut se rappeler qu'on est là pour faire notre travail. Ça ne doit pas ressembler à un cirque. Et parfois, ici, ça ressemble à du théâtre".

"À un moment du match, quand la tension monte, ils chantent l'hymne, ils t'empêchent de servir, entre les services ils disent des bêtises juste pour déranger", a-t-il continué, même s'il reconnaît que s'il commet "une double faute ou autre chose, c'est de (sa) faute, ce n'est pas la leur".

"Le public le plus dérangeant, très clairement", selon Munar

Invité à comparer l'ambiance de Roland-Garros avec les autres sur le circuit, Munar a répondu que c'était "le public le plus dérangeant, très clairement". "À l'US Open, c'est un show, mais les gens vivent ça plus comme des spectateurs, pas avec autant de fanatisme (...) En Australie, c'est un peu pareil. Ici, à Paris, le drapeau pèse trop lourd, à mon avis. Il serait bien d'apaiser un peu l'ambiance pour laisser le jeu se dérouler plus normalement", a-t-il conclu.

Mené deux sets à zéro, Munar a égalisé contre le Français qui a eu recours à un médecin à cause d'une douleur au dos. Fils, qui haranguait la foule lors des moments décisifs, s'est finalement imposé au bout de l'effort.