Roland-Garros 2025 : blessé, Arthur Fils déclare forfait, plus aucun Français dans le tableau masculin

Grosse désillusion pour Arthur Fils. Qualifié pour le troisième tour de Roland-Garros où il devait affronter le Russe Andrey Rublev ce samedi, le Français est contraint de déclaré forfait à cause d'une blessure, a annoncé la Fédération française de tennis. Il n'y a plus de joueur français dans le tableau masculin.

Avec cet abandon, il n'y a plus de joueur français dans le tableau masculin, après l'élimination vendredi de Quentin Halys (52e) par le Danois Holger Rune (10e) au troisième tour. "C'est avec tristesse que je suis contraint de me retirer du tableau de ce tournoi que j'adore. Décision difficile mais nécessaire après avis médical", a écrit Fils sur Instagram.

"J'ai des problèmes de dos depuis que je suis jeune"

Lors de son deuxième tour face à l'Espagnol Jaume Munar jeudi, le N.1 Français avait souffert au niveau du dos. Vainqueur des deux premiers sets, il avait concédé les deux suivants, l'impuissance et la douleur se lisant sur son visage. Malgré la blessure, le Français de 20 ans était parvenu à arracher le cinquième set (6-4) pour se qualifier pour le troisième tour au terme d'un combat de 4h25, lui qui n'avait jamais gagné à Roland-Garros avant le premier tour face au Chilien Nicolas Jarry.

"J'ai des problèmes de dos depuis que je suis jeune, donc j'ai l'habitude. Et (j'ai aussi eu) des crampes... donc un peu de tout, et ce mélange n'était pas vraiment idéal", avait expliqué Fils après son deuxième tour, espérant pouvoir être rétabli pour samedi.

Mais le Français est contraint de s'arrêter avant même de disputer son troisième tour, sa meilleure performance à Roland-Garros après deux éliminations au premier tour en 2023 et 2024, mais qui n'est pas à la hauteur de ses ambitions. Tête de série N.14, le Francilien a enchaîné cette année trois quarts de finale en Masters 1000 (Indian Wells, Miami, Monte-Carlo) et était arrivé à Paris en estimant avoir un jeu "plus solide" que les années précédentes.