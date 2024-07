Wimbledon : Arthur Fils, dernier Français en lice, battu en huitièmes de finale par de Minaur

Arthur Fils, 34e mondial et dernier Français en lice à Wimbledon, a été éliminé lundi en huitièmes de finale par l'Australien Alex De Minaur (9e) 6-2, 6-4, 4-6, 6-3. À 20 ans, le Français participait à son deuxième Majeur sur gazon : après une défaite au premier tour l'an dernier, il y a réalisé son meilleur résultat en Grand Chelem. Mais c'est De Minaur qui affrontera Novak Djokovic (2e) ou Holger Rune (15e) pour une place dans le dernier carré.

Giovanni Mpetshi Perricard battu par Lorenzo Musetti

Après avoir été dominé dans les deux premiers sets, Fils semblait sur la voie d'une rapide défaite lorsqu'il a été mené 3-1 et que De Minaur a eu une balle de double break dans la troisième manche. Mais c'est finalement le Français qui a renversé la situation : mené 2-4, il a enchaîné quatre jeux pour remporter la manche. L'Australien a stoppé l'hémorragie en réussissant le break d'entrée dans la quatrième manche et a réussi le double break pour s'envoler 4-1.

A partir de là, aucun des deux joueurs n'a plus conservé sa mise en jeu et c'est donc l'Australien qui a conclu sur le service du Français. Petite bémol : sur la volée gagnante en extension, il s'est fait mal à la cheville. "Ça ira", a-t-il assuré. Mais son visage et son attitude sur sa chaise juste avant de sortir du court ne laissaient pas la même impression de certitude que son discours.

Avant Fils, l'autre grand espoir du tennis français Giovanni Mpetshi Perricard (58e) a été battu lundi par l'Italien Lorenzo Musetti (25e) 4-6, 6-3, 6-3, 6-2. Un troisième Tricolore avait atteint les huitièmes de finale, Ugo Humbert (16e), éliminé dimanche par le tenant du titre Carlos Alcaraz à l'issue d'un très beau match en quatre sets. Chez les femmes, aucune Française n'avait atteint le troisième tour.