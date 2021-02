Six nations : pour la première fois depuis 2011, la France bat l'Irlande sur ses terres

Dimanche, le XV de France s'est imposé à Dublin pour la première fois depuis 2011 (13-15) et prend seul la tête du classement, dimanche, au soir de la deuxième journée du Tournoi des six nations 2021. Les Bleus, qui ont surclassé l'Italie (50-10) le week-end dernier, vont pouvoir désormais souffler une semaine avant de recevoir l'Ecosse, le 28 février.

Des essais de Charles Ollivon (28e) et Damian Penaud (54e) ont permis aux Français de l'emporter à Dublin, au terme d'un match âpre, comme attendu. Même privé de l'éternelle charnière formée par Jonathan Sexton et Conor Murray, 184 sélections à eux deux, dont 65 en commun, le XV du Trèfle a longtemps fait déjouer les Bleus, pénalisés à neuf reprises au total (six en première période).

C'EST FAIT ! LA FRANCE RÉUSSIT L'EXPLOIT !



Au terme d'une dernière minute irrespirable, les Bleus s'imposent en Irlande (13-15) et sont toujours en course pour le Grand Chelem. Immense performance des Français ! #IRLFRApic.twitter.com/VCUWURCJxC — France tv sport (@francetvsport) February 14, 2021

Fin de match étouffante

Malmené pendant les trente premières minutes, le XV de France a longtemps plié sans jamais rompre. Il a même évité la correctionnelle sur un essai refusé à James Lowe (25e), dans la foulée du carton jaune récolté par Bernard Le Roux (24e) pour un croche-pied sur Keith Earls. Ils auraient pu s'éviter une fin de match étouffante avec un peu plus de réussite de Mathieu Jalibert au pied (2/5). Mais qu'importe, les Bleus ont lancé leur Tournoi par deux succès de rang. Comme en 2020.

Une performance plus impressionnante que l'année dernière puisque, cette fois, les Bleus ont enchaîné deux succès à l'extérieur, une première depuis l'édition 2010. Cette année-là, le XV de France de Marc Lièvremont avait remporté le Tournoi pour la dernière fois, Grand Chelem en sus après des victoires en Ecosse (19-8) puis au pays de Galles (26-20).