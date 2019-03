Neymar dans les tribunes au carnaval de Rio

Il a esquissé quelques pas de danse. Le footballeur brésilien Neymar est arrivé tard lundi dans les tribunes du carnaval de Rio, accompagné de sa mère Nadine et de la chanteuse brésilienne de funk Anita. L'attaquant vedette du PSG est au Brésil après avoir été autorisé par le club parisien à y poursuivre ses soins après une nouvelle blessure au pied.

Un traitement pour sa blessure au Brésil. Blessé contre Strasbourg le 23 janvier en Coupe de France, le numéro 10 brésilien suit un traitement conservateur qui lui évite une deuxième intervention chirurgicale en un an, pour le même os du pied droit. Neymar était apparu sur les réseaux sociaux samedi en train de danser dans les tribunes au carnaval de Salvador. L'an dernier déjà, le Brésilien, joueur le plus cher de tous les temps, était revenu dans son pays au moment du carnaval. Il devrait toutefois être présent mardi soir lors des huitièmes de finale retour de la Ligue des champions entre le PSG et Manchester United.