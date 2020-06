Ligue 1 : devant le Conseil d'Etat, Jean-Michel Aulas ne lâche rien

Les trois clubs du championnat de France de football Lyon, Amiens et Toulouse ont contesté jeudi les modalités de l'arrêt de la Ligue 1 devant le Conseil d'Etat. Après une audience de trois heures, la juridiction administrative a indiqué via le juge des référés que sa décision serait rendue lundi ou mardi. Mais c'est bien l'attitude du président de l'Olympique lyonnais Jean-Michel Aulas, très combatif dans ce dossier, qui a été au centre de l'attention devant la cour.

"Tu es jeune dans la fonction, Didier"

Son club privé de coupe d'Europe à cause de l'interruption anticipée de la Ligue 1 pour cause de coronavirus, Jean-Michel Aulas s'est montré pugnace et éloquent devant les magistrats. La voix claire et forte, le président de l'OL a raconté sa reprise du club en 1987, les succès de ce dernier en championnat et son accession aux places européennes, aujourd'hui menacée.

"Je suis consterné qu'on en soit à se demander si on peut reprendre ou non. Oui, on peut reprendre, je ne comprends pas pourquoi cela pose problème !" a-t-il lancé au juge. Tapotant nerveusement son stylo à plusieurs reprises, le patron de l'OL a aussi apostrophé le directeur général de la Ligue de football professionnel, Didier Quillot : "Tu es jeune dans la fonction, Didier."

"Il n'y a pas de débat"

"Cela fait cinq ans que je suis là et lorsqu'un président de fédération dit que les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 doivent se terminer, il n'y a pas de débat", a rétorqué l'intéressé. Toulouse et Amiens, les deux relégués, ont également plaidé leur cause devant le Conseil d'Etat, faisant valoir l'injustice d'une relégation décidée avant la fin attendue du championnat.